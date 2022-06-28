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Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими
Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими - РИА Новости, 28.06.2022
Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими
Муромцевский районный суд Омской области приговорил к 11 годам колонии 29-летнего жителя Седельниковского района за то, что он в состоянии алкогольного... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T07:44
2022-06-28T07:44
2022-06-28T07:45
происшествия
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ОМСК, 28 июн — РИА Новости. Муромцевский районный суд Омской области приговорил к 11 годам колонии 29-летнего жителя Седельниковского района за то, что он в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав, совершил ДТП, в котором погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуре Омской области.Суд установил, что ночью 22 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения и не имея прав ехал за рулем BA3-21213. В районе 191 км автодороги "Седельниково-Муромцево-Омск" он выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение подобного деяния."По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года 6 месяцев", — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.Кроме этого, по решению суда с него взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственника одного из погибших. Судебный акт не вступил в законную силу.
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происшествия, омск, россия, дтп, омская область
07:44 28.06.2022 (обновлено: 07:45 28.06.2022)
Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими
Омича, севшего пьяным за руль, приговорили к 11 годам за ДТП с двумя погибшими
ОМСК, 28 июн — РИА Новости. Муромцевский районный суд Омской области приговорил к 11 годам колонии 29-летнего жителя Седельниковского района за то, что он в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав, совершил ДТП, в котором погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуре Омской области.
Суд установил, что ночью 22 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения и не имея прав ехал за рулем BA3-21213. В районе 191 км автодороги "Седельниково-Муромцево-Омск" он выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
"В результате дорожно-транспортного происшествия двое находившихся в легковом автомобиле пассажиров скончались на месте происшествия. Установлено, что фигурант дела ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, за что был приговорен к лишению свободы. Несмотря на отбытое наказание, мужчина не сделал для себя должных выводов и вновь сел за управление транспортным средством в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе.
Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение подобного деяния.
"По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года 6 месяцев", — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме этого, по решению суда с него взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственника одного из погибших. Судебный акт не вступил в законную силу.