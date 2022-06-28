https://ria.ru/20220628/priigovor-1798603321.html

Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими

Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими - РИА Новости, 28.06.2022

Омича приговорили к 11 годам за "пьяное" ДТП с двумя погибшими

Муромцевский районный суд Омской области приговорил к 11 годам колонии 29-летнего жителя Седельниковского района за то, что он в состоянии алкогольного... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:44

2022-06-28T07:44

2022-06-28T07:45

происшествия

омск

россия

дтп

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

ОМСК, 28 июн — РИА Новости. Муромцевский районный суд Омской области приговорил к 11 годам колонии 29-летнего жителя Седельниковского района за то, что он в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав, совершил ДТП, в котором погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуре Омской области.Суд установил, что ночью 22 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения и не имея прав ехал за рулем BA3-21213. В районе 191 км автодороги "Седельниково-Муромцево-Омск" он выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение подобного деяния."По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года 6 месяцев", — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.Кроме этого, по решению суда с него взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственника одного из погибших. Судебный акт не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html

https://ria.ru/20220627/dtp-1798294511.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, дтп, омская область