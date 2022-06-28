МИД Польши предложил называть Россию не врагом, а противником НАТО
В МИД Польши предложили признать Россию противником НАТО, а не врагом
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. МИД Польши предлагает называть Россию не "врагом", а "противником" НАТО.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что надеется, что в новой стратегии сдерживания НАТО Россия будет определена, "как враг" Альянса.
"Слово враг, это очень красивое поэтическое слово, но использовать его нужно очень осторожно в дипломатии", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Вместо этого он предложил назвать Россию термином "противник". "Противник не всегда враг, это не одно и то же, но этого достаточно", - сказал представитель МИД Польши.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия больше не может называться "партнером" НАТО. "В стратегической концепции НАТО от 2010 года Россия названа партнером. Сейчас настало время изменить этот подход. Сегодня Россия – самая большая угроза для стран Североатлантического альянса, прежде всего для стран на восточном фланге – Польши, стран Балтии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии", - заявил Дуда журналистам во вторник перед вылетом в Брюссель для участия в саммите НАТО.
"Поэтому мы стремимся к укреплению присутствия НАТО на восточном фланге альянса и укрепления готовности", - добавил он.
Также он сообщил, что в ближайший понедельник состоится заседание Совета национальной безопасности Польши для обсуждения решений саммита НАТО.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.