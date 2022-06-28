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В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/oshibka-1798597327.html
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона - РИА Новости, 28.06.2022
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона
Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:12
2022-06-28T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
сша
китай
харлан ульман
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта, заявил в колонке для Hill председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман.По его словам, ошибка США не осталась незамеченной в Москве.Он отметил, что из-за такой расстановки целей Штатами Россия может обойти западные санкции. При этом Вашингтон, вместо того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с Россией, вынужден тратить ресурсы на противостояние с Китаем в совсем другом и очень далеком от него регионе, подчеркнул Ульман.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798564944.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, китай, харлан ульман
04:12 28.06.2022
 
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона

Эксперт Ульман: США планируют войну на два фронта с Россией и КНР, так проиграл Гитлер

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта, заявил в колонке для Hill председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман.
По его словам, ошибка США не осталась незамеченной в Москве.

"Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта — с Россией и Китаем. Он всецело сознает безрассудство этой стратегии. Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно, и проиграли", — написал Ульман.

Он отметил, что из-за такой расстановки целей Штатами Россия может обойти западные санкции. При этом Вашингтон, вместо того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с Россией, вынужден тратить ресурсы на противостояние с Китаем в совсем другом и очень далеком от него регионе, подчеркнул Ульман.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияСШАКитайХарлан Ульман
 
 
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