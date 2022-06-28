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В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона - РИА Новости, 28.06.2022
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона
Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:12
2022-06-28T04:12
2022-06-28T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
сша
китай
харлан ульман
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта, заявил в колонке для Hill председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман.По его словам, ошибка США не осталась незамеченной в Москве.Он отметил, что из-за такой расстановки целей Штатами Россия может обойти западные санкции. При этом Вашингтон, вместо того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с Россией, вынужден тратить ресурсы на противостояние с Китаем в совсем другом и очень далеком от него регионе, подчеркнул Ульман.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владимир путин, россия, сша, китай, харлан ульман
В США вспомнили фатальную ошибку Гитлера из-за стратегии Вашингтона
Эксперт Ульман: США планируют войну на два фронта с Россией и КНР, так проиграл Гитлер