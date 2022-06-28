Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 28.06.2022
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:23
2022-06-28T15:23
происшествия
калининград
россия
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16573/34/165733407_0:195:2563:1636_1920x0_80_0_0_e1e7aa020336781aa5bfcf245491b3d1.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.В социальных сетях 15 июня появились фотографии с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы, очевидцы сообщали, что рабочие эксплуатировали памятник как мангал.По версии следствия, в Калининграде на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга, расположенной в мемориальном комплексе на Комсомольской улице, неизвестные пожарили мясо на Вечном огне. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).Как пояснил следователям мужчина, курицу он жарил в состоянии алкогольного опьянения.В братской могиле захоронено более 600 красноармейцев, погибших в ходе Восточно-Прусской операции в 1945 году. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия муниципального значения.
https://ria.ru/20220601/yoshkar-ola-1792432923.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16573/34/165733407_0:0:2563:1923_1920x0_80_0_0_f7015c0294ba7b035db9bf28dcc27f53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)
15:23 28.06.2022
 
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь

Житель Калининграда признался, что в состоянии опьянения жарил курицу на Вечном огне

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Вечный огонь . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
В социальных сетях 15 июня появились фотографии с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы, очевидцы сообщали, что рабочие эксплуатировали памятник как мангал.
По версии следствия, в Калининграде на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга, расположенной в мемориальном комплексе на Комсомольской улице, неизвестные пожарили мясо на Вечном огне. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
"Лицо, причастное к совершению преступления… установлено. Им оказался 43-летний житель Калининграда, который дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте", - говорится в сообщении.
Как пояснил следователям мужчина, курицу он жарил в состоянии алкогольного опьянения.
В братской могиле захоронено более 600 красноармейцев, погибших в ходе Восточно-Прусской операции в 1945 году. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия муниципального значения.
Мемориальный ансамбль Воинской Славы в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 18:03Туризм
В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов
 
ПроисшествияКалининградРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала