В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь
Житель Калининграда признался, что в состоянии опьянения жарил курицу на Вечном огне
Вечный огонь . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
В социальных сетях 15 июня появились фотографии с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы, очевидцы сообщали, что рабочие эксплуатировали памятник как мангал.
По версии следствия, в Калининграде на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга, расположенной в мемориальном комплексе на Комсомольской улице, неизвестные пожарили мясо на Вечном огне. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
"Лицо, причастное к совершению преступления… установлено. Им оказался 43-летний житель Калининграда, который дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте", - говорится в сообщении.
Как пояснил следователям мужчина, курицу он жарил в состоянии алкогольного опьянения.
В братской могиле захоронено более 600 красноармейцев, погибших в ходе Восточно-Прусской операции в 1945 году. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия муниципального значения.