https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь

В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 28.06.2022

В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:23

2022-06-28T15:23

2022-06-28T15:23

происшествия

калининград

россия

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, жарившего курицу на Вечном огне в Калининграде, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.В социальных сетях 15 июня появились фотографии с разложенными вокруг Вечного огня тушками курицы, очевидцы сообщали, что рабочие эксплуатировали памятник как мангал.По версии следствия, в Калининграде на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга, расположенной в мемориальном комплексе на Комсомольской улице, неизвестные пожарили мясо на Вечном огне. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).Как пояснил следователям мужчина, курицу он жарил в состоянии алкогольного опьянения.В братской могиле захоронено более 600 красноармейцев, погибших в ходе Восточно-Прусской операции в 1945 году. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия муниципального значения.

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калининград

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, россия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)