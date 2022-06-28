https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798660637.html

В СФ предложили дать судебную оценку западным политикам за призывы к войне

В СФ предложили дать судебную оценку западным политикам за призывы к войне - РИА Новости, 28.06.2022

В СФ предложили дать судебную оценку западным политикам за призывы к войне

Нужно дать судебную оценку действиям западных политиков, призывающих к войне с Россией, "блокаде" российских регионов, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:25

2022-06-28T12:25

2022-06-28T12:26

общество

россия

совет федерации рф

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно дать судебную оценку действиям западных политиков, призывающих к войне с Россией, "блокаде" российских регионов, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Пора менять восприятие тех, кто лично виновен в решениях, "наказать Россию" и "русских", а также тех, кто прямо призывает к агрессивной войне с РФ, к "блокаде" наших регионов, атакам российских городов и сел", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, данная "публика" хорошо известна: в эти дни "наиболее знаковые фигуранты" как раз проводят свой очередной "сходняк" в формате G7."Они гримасничают, жеманно тискают друг друга, игриво позируют перед телекамерами, но что они при сем декларируют и творят? Публично обсуждают и реализуют акции по захвату сотен миллиардов долларов и евро российских активов, незаконному ограничению деятельности тысяч наших предприятий, организаций, граждан, их противоправному преследованию, беспрецедентным поставкам оружия и боеприпасов, которые используются для массового, систематического убийства граждан РФ и наших соотечественников, регулярных обстрелов российской территории и тому подобных деяний, давно описанных в УК РФ", - отметил Климов.Высокопоставленные фигуранты упиваются безнаказанностью, а она стимулирует их безответственную агрессивность и общественную опасность, подчеркнул законодатель. "Речь не просто о шоуменах, кабинетных экспертах, а о высших должностных лицах, которые именуют нас противниками и несут персональную ответственность за очевидное зло, которое активно распространяют по миру", - написал сенатор.То, что злодеи пока находятся вне досягаемости правосудия, "не повод должным образом своевременно не квалифицировать содеянного ими, не давать этому должной судебной оценки", уверен он. "За нас и без нас этого никто не сделает. Уверен, помимо Армии и Флота наша Фемида тоже должна сказать своё веское слово в защите суверенитета России, безопасности её граждан и всего Русского мира (что прямо вытекает из Конституции РФ)", - заключил Климов.

https://ria.ru/20220624/rossiya-1797993659.html

https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794973652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, совет федерации рф, g7