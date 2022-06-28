Рейтинг@Mail.ru
Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/nokian-1798799268.html
Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка
Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка - РИА Новости, 28.06.2022
Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка
Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:13
2022-06-28T17:31
экономика
nokian tyres
россия
финляндия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733326715_0:39:738:454_1920x0_80_0_0_3c6e78977199791a65145f66c8b4a409.png
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области принял решение покинуть российский рынок, следует из сообщения компании."Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", - говорится в сообщении. В связи с конфликтом на Украине и последующим ужесточением санкций против РФ продолжение деятельности Nokian Tyres plc в России нецелесообразно, уточняется в сообщении. "Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", - подчеркивается в сообщении.В рамках этого процесса Nokian Tyres отразит обесценение российских активов на сумму около 300 миллионов евро во втором квартале 2022 года. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составит около 400 миллионов евро."Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также приняла решение инвестировать в совершенно новые мощности в Европе. В начале года компания объявила о прекращении инвестиций в российский завод", - добавляется в сообщении.Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производилось в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres. "С сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии, больше не является членом команды менеджеров Nokian Tyres", - указывается в сообщении.Nokian Tyres - крупный производитель шин для сложных климатических условий. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске Ленинградской области (14 миллионов шин в год) и запущенном в октябре 2019 года заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.В 2021 году чистый объем продаж компании составил 1,7 миллиарда евро, в компании работает около 4,9 тысячи человек. Акции Nokian Tyres котируются на бирже Nasdaq Helsinki.
https://ria.ru/20220628/michelin-1798632908.html
https://ria.ru/20220516/shell-1788818043.html
https://ria.ru/20220420/shiny-1784396818.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733326715_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_f3742a49babd069db2cc57348ed7d524.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, nokian tyres , россия, финляндия, санкции в отношении россии
17:13 28.06.2022 (обновлено: 17:31 28.06.2022)
 
Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка

Финский производитель шин Nokian Tyres решил контролируемо уйти с российского рынка

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиАвтоматизированный склад готовой продукции на предприятии компании Nokian Tyres в Ленинградской области
Автоматизированный склад готовой продукции на предприятии компании Nokian Tyres в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Автоматизированный склад готовой продукции на предприятии компании Nokian Tyres в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области принял решение покинуть российский рынок, следует из сообщения компании.
"Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", - говорится в сообщении. В связи с конфликтом на Украине и последующим ужесточением санкций против РФ продолжение деятельности Nokian Tyres plc в России нецелесообразно, уточняется в сообщении. "Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", - подчеркивается в сообщении.
Стенд компании Michelin - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 11:15
Michelin уйдет из России до конца 2022 года
В рамках этого процесса Nokian Tyres отразит обесценение российских активов на сумму около 300 миллионов евро во втором квартале 2022 года. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составит около 400 миллионов евро.
"Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также приняла решение инвестировать в совершенно новые мощности в Европе. В начале года компания объявила о прекращении инвестиций в российский завод", - добавляется в сообщении.
Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производилось в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres. "С сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии, больше не является членом команды менеджеров Nokian Tyres", - указывается в сообщении.
На одной из заправок Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 15:13
АЗС Shell прекращают работу в России
Nokian Tyres - крупный производитель шин для сложных климатических условий. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске Ленинградской области (14 миллионов шин в год) и запущенном в октябре 2019 года заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.
В 2021 году чистый объем продаж компании составил 1,7 миллиарда евро, в компании работает около 4,9 тысячи человек. Акции Nokian Tyres котируются на бирже Nasdaq Helsinki.
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 00:28
Компания Continental возобновила производство шин в Калуге
 
ЭкономикаNokian TyresРоссияФинляндияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала