https://ria.ru/20220628/nokian-1798799268.html

Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка

Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка - РИА Новости, 28.06.2022

Финский производитель шин Nokian решил уйти с российского рынка

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:13

2022-06-28T17:13

2022-06-28T17:31

экономика

nokian tyres

россия

финляндия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске Ленинградской области принял решение покинуть российский рынок, следует из сообщения компании."Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка", - говорится в сообщении. В связи с конфликтом на Украине и последующим ужесточением санкций против РФ продолжение деятельности Nokian Tyres plc в России нецелесообразно, уточняется в сообщении. "Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства", - подчеркивается в сообщении.В рамках этого процесса Nokian Tyres отразит обесценение российских активов на сумму около 300 миллионов евро во втором квартале 2022 года. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составит около 400 миллионов евро."Чтобы обеспечить поставки своей продукции, Nokian Tyres продолжает наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США, а также приняла решение инвестировать в совершенно новые мощности в Европе. В начале года компания объявила о прекращении инвестиций в российский завод", - добавляется в сообщении.Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании производилось в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" составляло около 20% от чистых продаж Nokian Tyres. "С сегодняшнего дня Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии, больше не является членом команды менеджеров Nokian Tyres", - указывается в сообщении.Nokian Tyres - крупный производитель шин для сложных климатических условий. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске Ленинградской области (14 миллионов шин в год) и запущенном в октябре 2019 года заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.В 2021 году чистый объем продаж компании составил 1,7 миллиарда евро, в компании работает около 4,9 тысячи человек. Акции Nokian Tyres котируются на бирже Nasdaq Helsinki.

https://ria.ru/20220628/michelin-1798632908.html

https://ria.ru/20220516/shell-1788818043.html

https://ria.ru/20220420/shiny-1784396818.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, nokian tyres , россия, финляндия, санкции в отношении россии