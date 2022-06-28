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Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти

Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти - РИА Новости, 28.06.2022

Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому президенту Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:25

2022-06-28T12:25

2022-06-28T12:25

в мире

g7

оаэ

саудовская аравия

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джо байден

цены на нефть

нефть

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому президенту Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти."У меня был разговор с МБЗ (президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом)... Он сказал мне две вещи. Первое: я (он) на максимуме, на максимуме (производственной мощности). Так он утверждает. Второе: по словам МБЗ, саудовцы могут увеличить немного, на 150 (тысяч баррелей в сутки) или чуть больше, но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев", - сказал Макрон Байдену на полях саммита G7. Видео с их разговором разместила американская газета New York Post.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.

https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, g7, оаэ, саудовская аравия, эммануэль макрон, джо байден, цены на нефть, нефть