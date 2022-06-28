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Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти - РИА Новости, 28.06.2022
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Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти
Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти - РИА Новости, 28.06.2022
Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому президенту Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:25
2022-06-28T12:25
в мире
g7
оаэ
саудовская аравия
эммануэль макрон
джо байден
цены на нефть
нефть
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому президенту Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти."У меня был разговор с МБЗ (президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом)... Он сказал мне две вещи. Первое: я (он) на максимуме, на максимуме (производственной мощности). Так он утверждает. Второе: по словам МБЗ, саудовцы могут увеличить немного, на 150 (тысяч баррелей в сутки) или чуть больше, но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев", - сказал Макрон Байдену на полях саммита G7. Видео с их разговором разместила американская газета New York Post.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
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в мире, g7, оаэ, саудовская аравия, эммануэль макрон, джо байден, цены на нефть, нефть
12:25 28.06.2022
 
Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти

Макрон заявил Байдену, что ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил американскому президенту Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
"У меня был разговор с МБЗ (президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом)... Он сказал мне две вещи. Первое: я (он) на максимуме, на максимуме (производственной мощности). Так он утверждает. Второе: по словам МБЗ, саудовцы могут увеличить немного, на 150 (тысяч баррелей в сутки) или чуть больше, но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев", - сказал Макрон Байдену на полях саммита G7. Видео с их разговором разместила американская газета New York Post.
Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
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В миреG7ОАЭСаудовская АравияЭммануэль МакронДжо БайденЦены на нефтьНефть
 
 
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