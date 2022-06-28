https://ria.ru/20220628/nato-1798883376.html

Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с соглашением по НАТО

Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с соглашением по НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Байден поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с соглашением по НАТО

Президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума, который открывает путь к расширению НАТО, отметив, что... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:47

2022-06-28T23:47

2022-06-28T23:47

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

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нато

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума, который открывает путь к расширению НАТО, отметив, что данный шаг послужит укреплению альянса и его коллективной безопасности.Во вторник в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО."Мои поздравления Финляндии, Швеции и Турции в связи с подписанием трехстороннего меморандума - это важный шаг на пути приглашения Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО, который укрепит наш альянс и его коллективную безопасность, а также отличное начало саммита", - написал Байден в своем Twitter. Сам американский лидер находится с визитом в Мадриде, где в эти дни проходит саммит НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220628/nato-1798876501.html

https://ria.ru/20220628/turtsiya-1798874223.html

финляндия

швеция

турция

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, турция, нато