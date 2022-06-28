https://ria.ru/20220628/nato-1798870048.html

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщила канцелярия финского президента.Во вторник глава Финляндии Саули... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:24

2022-06-28T21:24

2022-06-28T22:48

в мире

швеция

финляндия

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

саули ниинисте

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн — РИА Новости. Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщила канцелярия финского президента.Во вторник глава Финляндии Саули Ниинисте провел в Мадриде переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга."В результате этой встречи министры иностранных дел наших стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО", — заявили в канцелярии Ниинисте.Уточнятся, что союзники по Североатлантическому альянсу согласуют конкретные шаги по вступлению двух новых стран в течение следующих двух дней.В ведомстве отметили, что, будучи членом альянса, Финляндия намерена придерживаться документов и политики блока по борьбе с терроризмом, но при этом Хельсинки буду продолжать действовать в соответствии с национальным законодательством. "Наше регуляторное поведение останется прежним, но в целом борьба с терроризмом станет более эффективной", — указал финский лидер.В свою очередь, в канцелярии Эрдогана заявили, что Финляндия и Швеция обязались не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также уйти от политики эмбарго против турецкой оборонной промышленности.Анкара также подчеркнула, что Хельсинки и Стокгольм взяли на себя обязательства внести поправки в национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома.Как сообщил Столтенберг, соглашение по безопасности, подписанное Финляндией, Швеций и Турцией, разблокирует процесс по присоединению двух новых стран к альянсу. По его словам, это станет самым быстрым в истории процессом по вступлению в военный блок.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Анкара, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794824663.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798876501.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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в мире, швеция, финляндия, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, саули ниинисте, дмитрий песков (спецпредставитель президента)