https://ria.ru/20220628/nato-1798859575.html
Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО готовят документ по терроризму
Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО готовят документ по терроризму - РИА Новости, 28.06.2022
Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО готовят документ по терроризму
Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО в Мадриде готовят совместный трехсторонний документ, являющийся ответом для Анкары по поводу терроризма и экспорта... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:25
2022-06-28T20:25
2022-06-28T20:25
в мире
саули ниинисте
магдалена андерссон
реджеп тайип эрдоган
турция
швеция
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО в Мадриде готовят совместный трехсторонний документ, являющийся ответом для Анкары по поводу терроризма и экспорта оружия, сообщает со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat."Финляндия, Швеция и Турция готовят совместный трехсторонний документ, который будет доработан на саммите НАТО в Мадриде после встречи президента Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Документ станет ответом на озабоченность Турции по поводу терроризма и экспорта оружия", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок.
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в мире, саули ниинисте, магдалена андерссон, реджеп тайип эрдоган, турция, швеция, финляндия, нато
Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО готовят документ по терроризму
Финляндия, Швеция и Турция на саммите НАТО готовят совместный документ по терроризму