https://ria.ru/20220628/nato-1798840082.html
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден - РИА Новости, 28.06.2022
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:47
2022-06-28T18:47
2022-06-28T18:47
в мире
нато
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден."Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса", - заявил Байден по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом перед саммитом НАТО в Мадриде.Как заявил Байден, странам НАТО на предстоящем саммите предстоит обсудить совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на действия России вокруг Украины. "Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность", - сказал Байден. Он отметил, что страны НАТО будут едины в поддержке Украины и ответе на действия РФ.
https://ria.ru/20220625/sammit-1798056899.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сша, джо байден
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден
Президент США Байден назвал нынешний момент ключевым в истории НАТО