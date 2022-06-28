https://ria.ru/20220628/nato-1798840082.html

НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден

НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден - РИА Новости, 28.06.2022

НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден

НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:47

2022-06-28T18:47

2022-06-28T18:47

в мире

нато

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден."Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса", - заявил Байден по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом перед саммитом НАТО в Мадриде.Как заявил Байден, странам НАТО на предстоящем саммите предстоит обсудить совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на действия России вокруг Украины. "Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность", - сказал Байден. Он отметил, что страны НАТО будут едины в поддержке Украины и ответе на действия РФ.

https://ria.ru/20220625/sammit-1798056899.html

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, сша, джо байден