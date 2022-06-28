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НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден - РИА Новости, 28.06.2022
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НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден - РИА Новости, 28.06.2022
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:47
2022-06-28T18:47
в мире
нато
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден."Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса", - заявил Байден по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом перед саммитом НАТО в Мадриде.Как заявил Байден, странам НАТО на предстоящем саммите предстоит обсудить совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на действия России вокруг Украины. "Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность", - сказал Байден. Он отметил, что страны НАТО будут едины в поддержке Украины и ответе на действия РФ.
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в мире, нато, сша, джо байден
18:47 28.06.2022
 
НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил Байден

Президент США Байден назвал нынешний момент ключевым в истории НАТО

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. НАТО переживает ключевой момент в своей истории, заявил президент США Джо Байден.
"Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса", - заявил Байден по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом перед саммитом НАТО в Мадриде.
Как заявил Байден, странам НАТО на предстоящем саммите предстоит обсудить совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на действия России вокруг Украины. "Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность", - сказал Байден. Он отметил, что страны НАТО будут едины в поддержке Украины и ответе на действия РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 10:49
Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг
 
В миреНАТОСШАДжо Байден
 
 
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