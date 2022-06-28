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Эрдоган рассказал, что необходимо для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
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Эрдоган рассказал, что необходимо для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган рассказал, что необходимо для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Эрдоган рассказал, что необходимо для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности, иного выбора... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:25
2022-06-28T14:27
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
йенс столтенберг
финляндия
швеция
турция
нато
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности, иного выбора быть не может.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Президент Турции сообщил, что по итогам четырехсторонней встречи (Турция, Швеция, Финляндия, НАТО) в Мадриде станет ясно, какова позиция скандинавских стран. "Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов", - отметил он.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин со своей стороны отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде. Он выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления. В Анкаре подчеркивают при этом, что пока не могут согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, йенс столтенберг, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана
14:25 28.06.2022 (обновлено: 14:27 28.06.2022)
 
Эрдоган рассказал, что необходимо для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: у Швеции и Финляндии нет иного выбора, кроме как учесть обеспокоенность Турции

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности, иного выбора быть не может.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Турция уже на протяжении 70 лет является членом НАТО. Мы не случайная страна в альянсе. Каждая страна-член альянса должна отталкиваться от принципа - угроза в отношении одной из стран НАТО является общей угрозой. Поэтому для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности, иного выбора быть не может", - сказал турецкий лидер журналистам перед вылетом на саммит НАТО в Мадриде.
Президент Турции сообщил, что по итогам четырехсторонней встречи (Турция, Швеция, Финляндия, НАТО) в Мадриде станет ясно, какова позиция скандинавских стран. "Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов", - отметил он.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин со своей стороны отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник лидеры Турции, Швеции и Финляндии проведут переговоры в Мадриде. Он выразил надежду на достижение прогресса на переговорах по вступлению Финляндии и Швеции в альянс, однако отказался "предсказывать" сроки вступления. В Анкаре подчеркивают при этом, что пока не могут согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияТурцияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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