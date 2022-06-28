https://ria.ru/20220628/nato-1798673765.html

В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России

В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России - РИА Новости, 28.06.2022

В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России

Намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах, заявила... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:01

2022-06-28T13:01

2022-06-28T14:35

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нато

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йенс столтенберг

мадрид

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в течение последних десятилетий никакой другой повестки у НАТО не было. "Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай свое военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы", - сказала Захарова.По ее словам, альянс "не занимался глобальными вызовами и угрозами" и "не собирался сопрягать возможности" с РФ или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам и "истинным рискам".Ранее сообщалось, что лидеры НАТО намерены утвердить в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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россия, нато, москва, йенс столтенберг, мадрид