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В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России - РИА Новости, 28.06.2022
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В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России
В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России - РИА Новости, 28.06.2022
В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России
Намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах, заявила... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:01
2022-06-28T14:35
россия
нато
москва
йенс столтенберг
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в течение последних десятилетий никакой другой повестки у НАТО не было. "Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай свое военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы", - сказала Захарова.По ее словам, альянс "не занимался глобальными вызовами и угрозами" и "не собирался сопрягать возможности" с РФ или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам и "истинным рискам".Ранее сообщалось, что лидеры НАТО намерены утвердить в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.
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россия, нато, москва, йенс столтенберг, мадрид
13:01 28.06.2022 (обновлено: 14:35 28.06.2022)
 
В МИД заявили, что НАТО многие годы концентрировалась на России

Захарова: НАТО всегда забывала о настоящих вызовах, фокусируя внимание на России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Намерение НАТО обозначить Россию "самой большой угрозой" не ново, альянс многие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это развитие событий абсолютно не новое, они выстраивали свою агрессивную политику на протяжении многих лет именно вокруг основной мысли - противодействие нашей стране", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что в течение последних десятилетий никакой другой повестки у НАТО не было. "Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай свое военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы", - сказала Захарова.
По ее словам, альянс "не занимался глобальными вызовами и угрозами" и "не собирался сопрягать возможности" с РФ или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам и "истинным рискам".
Ранее сообщалось, что лидеры НАТО намерены утвердить в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.
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