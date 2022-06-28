МИД надеется, что в Гааге учтут доводы Москвы по инциденту с кораблями
МИД надеется, что арбитраж в Гааге изучит доводы Москвы по инциденту в Черном море
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что трибунал в Гааге учтет российские аргументы по инциденту в Черном море с украинскими кораблями, сожалеет, что доводы России с возражением на рассмотрение вопроса не были поддержаны, заявило министерство иностранных дел РФ.
Оно отметило, что 27 июня 2022 года арбитражный трибунал в Гааге вынес свое первое решение по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в 2019 г. связи с задержанием в Черном море 25 ноября 2018 году украинских военных кораблей и военнослужащих.
"Этим решением завершился предварительный этап рассмотрения спора, в ходе которого Россия представила возражения относительно наличия у трибунала юрисдикции рассматривать поданную Украиной жалобу по существу", - говорится в заявлении ведомства.
РФ с сожалением отмечает, что арбитраж не счел возможным поддержать все доводы России, посчитав необходимым перевести российско-украинский спор в стадию рассмотрения по существу, в ходе которой арбитраж дополнительно изучит позицию нашей страны, отметило министерство.
"Выводы, сделанные трибуналом на данном этапе, будут приняты во внимание при подготовке ответного российского меморандума, который необходимо будет представить в арбитраж до 27 декабря 2022 года. РФ рассчитывает, что в рамках следующей фазы арбитражного процесса трибунал максимально учтет все наши аргументы и оставит украинские требования по существу спора без удовлетворения", - отметило министерство.
18 июня, 08:00Запад стоит на пути колеса истории
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.