https://ria.ru/20220628/moskva-1798735535.html

МИД надеется, что в Гааге учтут доводы Москвы по инциденту с кораблями

МИД надеется, что в Гааге учтут доводы Москвы по инциденту с кораблями - РИА Новости, 28.06.2022

МИД надеется, что в Гааге учтут доводы Москвы по инциденту с кораблями

Москва рассчитывает, что трибунал в Гааге учтет российские аргументы по инциденту в Черном море с украинскими кораблями, сожалеет, что доводы России с... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:23

2022-06-28T15:23

2022-06-28T15:23

в мире

владимир путин

россия

украина

черное море

оон

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что трибунал в Гааге учтет российские аргументы по инциденту в Черном море с украинскими кораблями, сожалеет, что доводы России с возражением на рассмотрение вопроса не были поддержаны, заявило министерство иностранных дел РФ.Оно отметило, что 27 июня 2022 года арбитражный трибунал в Гааге вынес свое первое решение по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в 2019 г. связи с задержанием в Черном море 25 ноября 2018 году украинских военных кораблей и военнослужащих.РФ с сожалением отмечает, что арбитраж не счел возможным поддержать все доводы России, посчитав необходимым перевести российско-украинский спор в стадию рассмотрения по существу, в ходе которой арбитраж дополнительно изучит позицию нашей страны, отметило министерство."Выводы, сделанные трибуналом на данном этапе, будут приняты во внимание при подготовке ответного российского меморандума, который необходимо будет представить в арбитраж до 27 декабря 2022 года. РФ рассчитывает, что в рамках следующей фазы арбитражного процесса трибунал максимально учтет все наши аргументы и оставит украинские требования по существу спора без удовлетворения", - отметило министерство.Судебное разбирательство было инициировано украинской стороной 1 апреля 2019 года. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

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украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, черное море, оон, военно-морские силы украины