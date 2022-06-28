Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России с помощью реформ

"Я был удивлен, что в России оказалась гораздо более рыночная экономика, чем даже я ее себе представлял… Те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет", - заявил Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.