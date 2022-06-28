https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html
Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России с помощью реформ
Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России с помощью реформ - РИА Новости, 28.06.2022
Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России с помощью реформ
Россия способна диверсифицировать экономику за 8-9 лет по инерционному сценарию, и вдвое быстрее в случае активного проведения реформ, считает миллиардер Олег... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:43
2022-06-28T14:43
2022-06-28T18:12
экономика
олег дерипаска
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия способна диверсифицировать экономику за 8-9 лет по инерционному сценарию, и вдвое быстрее в случае активного проведения реформ, считает миллиардер Олег Дерипаска."Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года", - добавил он.Говоря о запросе российского бизнеса, Дерипаска указал, что предприниматели нуждаются в декриминализации "экономических статей", по которым сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для страны.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795651406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег дерипаска
14:43 28.06.2022 (обновлено: 18:12 28.06.2022)
Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России с помощью реформ
Дерипаска: Россия восстановит диверсифицированную экономику уже через восемь-девять лет
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия способна диверсифицировать экономику за 8-9 лет по инерционному сценарию, и вдвое быстрее в случае активного проведения реформ, считает миллиардер Олег Дерипаска.
"Я был удивлен, что в России оказалась гораздо более рыночная экономика, чем даже я ее себе представлял… Те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет", - заявил Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова.
"Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года", - добавил он.
Говоря о запросе российского бизнеса, Дерипаска указал, что предприниматели нуждаются в декриминализации "экономических статей", по которым сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для страны.