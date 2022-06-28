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Матвиенко предложила создать правкомиссию для координации внешней торговли - РИА Новости, 28.06.2022
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Матвиенко предложила создать правкомиссию для координации внешней торговли
Матвиенко предложила создать правкомиссию для координации внешней торговли - РИА Новости, 28.06.2022
Матвиенко предложила создать правкомиссию для координации внешней торговли
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым создать специальную правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:17
2022-06-28T22:17
экономика
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым создать специальную правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации внешнеторговой деятельности, соответствующие предложения Совет Федерации подготовил для кабмина."Может быть, целесообразно создать правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации внешнеторговой деятельности с учётом новых реалий, поиском новых рынков, переориентирования экспорта и импорта", - заявила она на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.По ее словам, нужна более чёткая координация внешнеэкономический и внешнеторговой деятельности. Как отметила спикер, межправительственные комиссии курирует Минэконмики, торгпредства - Минторг."Мы подготовили для вас предложения, просим их внимательно рассмотреть. Необходимо создать единый управленческий центр (в этой сфере)", - убеждена Матвиенко."Мы бы просили ещё в большей мере поддержать экспортный центр. Он действительно очень инновационно и много работает. В целом сегодня в рамках той же правительственной комиссии высокого уровня можно было бы более эффективно оказывать помощь бизнесу, который занимается экспортом и непростым импортом сегодня. Просьба рассмотреть этот вопрос", — заключила спикер Совфеда.
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798773817.html
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экономика, михаил мишустин, совет федерации рф
22:17 28.06.2022
 
Матвиенко предложила создать правкомиссию для координации внешней торговли

Спикер Совфеда Матвиенко предложила создать правкомиссию для координации внешней торговли

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым создать специальную правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации внешнеторговой деятельности, соответствующие предложения Совет Федерации подготовил для кабмина.
"Может быть, целесообразно создать правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации внешнеторговой деятельности с учётом новых реалий, поиском новых рынков, переориентирования экспорта и импорта", - заявила она на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
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По ее словам, нужна более чёткая координация внешнеэкономический и внешнеторговой деятельности. Как отметила спикер, межправительственные комиссии курирует Минэконмики, торгпредства - Минторг.
"Мы подготовили для вас предложения, просим их внимательно рассмотреть. Необходимо создать единый управленческий центр (в этой сфере)", - убеждена Матвиенко.
"Мы бы просили ещё в большей мере поддержать экспортный центр. Он действительно очень инновационно и много работает. В целом сегодня в рамках той же правительственной комиссии высокого уровня можно было бы более эффективно оказывать помощь бизнесу, который занимается экспортом и непростым импортом сегодня. Просьба рассмотреть этот вопрос", — заключила спикер Совфеда.
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ЭкономикаМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
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