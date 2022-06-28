https://ria.ru/20220628/lnr-1798872203.html
В ЛНР надеются, что границы республики с Россией будут стерты
В ЛНР надеются, что границы республики с Россией будут стерты - РИА Новости, 28.06.2022
В ЛНР надеются, что границы республики с Россией будут стерты
Жители Луганской Народной Республики надеются, что после освобождения территории Донбасса границы между Россией и республикой будут стерты, заявил председатель... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:47
2022-06-28T21:47
2022-06-28T21:48
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики надеются, что после освобождения территории Донбасса границы между Россией и республикой будут стерты, заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко."У нас был уже один исторический референдум. Мы все-таки надеемся, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся Луганская республика, и мы... это не наша прихоть, не политиков... Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что мы будем уже не только говорить, что Россия в сердце, а границы - это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем",- сказал Мирошниченко во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.В начале июня глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.В интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
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константин косачев, леонид слуцкий (тренер), андрей турчак, россия, луганская народная республика, украина, совет федерации рф, госдума рф, лдпр
21:47 28.06.2022 (обновлено: 21:48 28.06.2022)
В ЛНР надеются, что границы республики с Россией будут стерты
В ЛНР надеются, что границы республики с Россией после освобождения Донбасса будут стерты
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики надеются, что после освобождения территории Донбасса границы между Россией и республикой будут стерты, заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
"У нас был уже один исторический референдум. Мы все-таки надеемся, что по освобождении территории того же Лисичанска, будет освобождена вся Луганская республика, и мы... это не наша прихоть, не политиков... Это прихоть, прежде всего, населения, что мы все-таки придем к тому, что мы будем уже не только говорить, что Россия в сердце, а границы - это что-то другое, ну и границы мы эти тоже сотрем",- сказал Мирошниченко во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.
В начале июня глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.
В интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.