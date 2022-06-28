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Конго-крымская геморрагическая лихорадка

Конго-крымская геморрагическая лихорадка - РИА Новости, 28.06.2022

Конго-крымская геморрагическая лихорадка

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – арбовирусная трансмиссивная природно-очаговая инфекционная болезнь, характеризующаяся различной тяжестью... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:31

2022-06-28T13:31

2022-06-28T13:31

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Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – арбовирусная трансмиссивная природно-очаговая инфекционная болезнь, характеризующаяся различной тяжестью клинического течения с геморрагическим и без геморрагического синдрома.ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.Впервые лихорадку выявили в Крыму в 1944 году. Тогда заболели около 200 солдат советской армии. Сам вирус был открыт там же советским вирусологом Михаилом Чумаковым в 1945 году. В 1956 году было выявлено схожее заболевание в Конго.ККГЛ является эндемической в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты – географической границы распространенности клеща, являющегося основным переносчиком.В число переносчиков вируса ККГЛ входит широкий ряд диких и домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы. Многие птицы устойчивы к этой инфекции, но страусы чувствительны к ней, и среди них могут наблюдаться высокие показатели распространенности инфекции в эндемичных районах, где они являются источником инфекции для людей.Явные признаки заболевания у этих животных отсутствуют.Животные инфицируются в результате укуса инфицированных клещей, и вирус остается в их кровотоке примерно в течение недели после заражения, что при последующих укусах клещей обеспечивает продолжение цикла "клещ-животное-клещ".Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и сразу после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном животноводстве (сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен и ветеринары).Передача от человека человеку может происходить в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей. Могут происходить и случаи внутрибольничной инфекции в результате ненадлежащей стерилизации медицинского оборудования, повторного использования игл и заражения материалов медицинского назначения.Инкубационный период после контакта с инфицированными кровью или тканями обычно длится пять-шесть дней с зафиксированным максимальным периодом в 13 дней.Заболевание начинается остро с озноба, температура тела повышается до 39–41 °С. Больные жалуются на сильную головную боль, боли в суставах, мышцах, животе и пояснице, тошноту и рвоту, возможна диарея. Продолжительность лихорадки – от 1 до 12 суток. Отмечают выраженную гиперемию лица, шеи, верхнего отдела грудной клетки, зева и конъюнктив; сосуды склер инъецированы. Наблюдают относительную брадикардию, артериальную гипотензию, приглушенность тонов сердца и др.Коэффициент смертности от ККГЛ составляет примерно 30% (по другим данным, от 10% до 40%), смерть наступает на второй неделе заболевания. У выздоравливающих улучшение обычно начинается на девятый или десятый день от начала заболевания.При своевременном и адекватном лечении прогноз благоприятный.Какой-либо вакцины для людей или животных не существует. Вспышки заболевания на территории юга России ежегодно происходят в Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в республиках Дагестан, Калмыкия и Карачаево-Черкесии, Крыму.Заболевание также встречается на юге Украины, Средней Азии, Китае, Болгарии, на Балканах, Пакистане, Центральной, Восточной и Южной Африке (Конго, Кения, Уганда и др.) В последние годы сообщалось о случаях заболевания в Казахстане, Индии, Турции, Западной Европе, Афганистане, Иране.В 2022 году в Ираке было зарегистрировано 19 смертей из 111 зарегистрированных случаев ККГЛ у людей (возраст заболевших – от 12 до 75 лет). 28 июня 2022 года стало известно, что российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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