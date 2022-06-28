https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС - РИА Новости, 28.06.2022
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:46
2022-06-28T16:46
2022-06-28T16:46
россия
общество
правительство рф
совет федерации рф
михаил мишустин
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов фонду "Круг добра"."Мы, уверен, проработаем варианты, вот я сейчас из того, что понимаю, думаю, что скорее всего, мы пойдем по пути освобождения от этого налога операций при передаче незарегистрированных препаратов конкретно фонду", - сказал премьер на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что можно также "сделать вариант в случае, когда "Круг добра" предоставляет их пациентам"."Соответствующее поручение я дам министерству финансов, чтобы как можно скорее подготовить предложения по изменениям в законодательство", - добавил премьер.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
https://ria.ru/20220620/lechenie-1796807440.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, правительство рф, совет федерации рф, михаил мишустин, фонд "круг добра"
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС
Правительство изучит варианты передачи незарегистрированных лекарств "Кругу добра" без НДС
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов фонду "Круг добра".
"Мы, уверен, проработаем варианты, вот я сейчас из того, что понимаю, думаю, что скорее всего, мы пойдем по пути освобождения от этого налога операций при передаче незарегистрированных препаратов конкретно фонду", - сказал премьер на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации
.
Мишустин добавил, что можно также "сделать вариант в случае, когда "Круг добра" предоставляет их пациентам".
"Соответствующее поручение я дам министерству финансов, чтобы как можно скорее подготовить предложения по изменениям в законодательство", - добавил премьер.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.