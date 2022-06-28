https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html

Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС

Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС - РИА Новости, 28.06.2022

Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:46

2022-06-28T16:46

2022-06-28T16:46

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михаил мишустин

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов фонду "Круг добра"."Мы, уверен, проработаем варианты, вот я сейчас из того, что понимаю, думаю, что скорее всего, мы пойдем по пути освобождения от этого налога операций при передаче незарегистрированных препаратов конкретно фонду", - сказал премьер на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что можно также "сделать вариант в случае, когда "Круг добра" предоставляет их пациентам"."Соответствующее поручение я дам министерству финансов, чтобы как можно скорее подготовить предложения по изменениям в законодательство", - добавил премьер.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

https://ria.ru/20220620/lechenie-1796807440.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф, совет федерации рф, михаил мишустин, фонд "круг добра"