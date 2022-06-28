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Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС - РИА Новости, 28.06.2022
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Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС - РИА Новости, 28.06.2022
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:46
2022-06-28T16:46
россия
общество
правительство рф
совет федерации рф
михаил мишустин
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов фонду "Круг добра"."Мы, уверен, проработаем варианты, вот я сейчас из того, что понимаю, думаю, что скорее всего, мы пойдем по пути освобождения от этого налога операций при передаче незарегистрированных препаратов конкретно фонду", - сказал премьер на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.Мишустин добавил, что можно также "сделать вариант в случае, когда "Круг добра" предоставляет их пациентам"."Соответствующее поручение я дам министерству финансов, чтобы как можно скорее подготовить предложения по изменениям в законодательство", - добавил премьер.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
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россия, общество, правительство рф, совет федерации рф, михаил мишустин, фонд "круг добра"
16:46 28.06.2022
 
Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС

Правительство изучит варианты передачи незарегистрированных лекарств "Кругу добра" без НДС

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов фонду "Круг добра".
"Мы, уверен, проработаем варианты, вот я сейчас из того, что понимаю, думаю, что скорее всего, мы пойдем по пути освобождения от этого налога операций при передаче незарегистрированных препаратов конкретно фонду", - сказал премьер на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
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Путин поручил упростить процедуру ввоза медизделий для фонда "Круг добра"
Мишустин добавил, что можно также "сделать вариант в случае, когда "Круг добра" предоставляет их пациентам".
"Соответствующее поручение я дам министерству финансов, чтобы как можно скорее подготовить предложения по изменениям в законодательство", - добавил премьер.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
 
РоссияОбществоПравительство РФСовет Федерации РФМихаил МишустинФонд "Круг добра"
 
 
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