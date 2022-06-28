Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/krym-1798690192.html
В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней
В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней - РИА Новости, 28.06.2022
В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней
В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:47
2022-06-28T13:47
происшествия
симферополь
белогорский район
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798655763_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_eb0cc6bc9f4450250235043e04f5e1cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Режим ЧС муниципального масштаба был введен в Симферополе, Симферопольском районе, Белогорском районе Крыма из-за последствий непогоды, сообщил Аксенов."В общей сложности в пяти муниципалитетах подтоплено 719 домовладений и 258 придомовых территорий, школы, интернаты в Белогорске", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
симферополь
белогорский район
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798655763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77a8f4278bc973469e39ebdd5902eb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, белогорский район, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
13:47 28.06.2022
 
В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней

В Крыму подтопило 719 домов и 258 территорий в пяти муниципалитетах из-за ливней

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопленная территория в парковой зоне Симферополя после прошедших сильных дождей
Подтопленная территория в парковой зоне Симферополя после прошедших сильных дождей - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Подтопленная территория в парковой зоне Симферополя после прошедших сильных дождей. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Режим ЧС муниципального масштаба был введен в Симферополе, Симферопольском районе, Белогорском районе Крыма из-за последствий непогоды, сообщил Аксенов.
"В общей сложности в пяти муниципалитетах подтоплено 719 домовладений и 258 придомовых территорий, школы, интернаты в Белогорске", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым / Перейти в фотобанк

Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
1 из 11

Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.

Дамба Симферопольского водохранилища у реки Салгир
2 из 11

В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым / Перейти в фотобанк

Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
3 из 11

Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разрушено несколько мостов.

Провал на автомобильном мосту, пересекающем реку Салгир в Симферополе
4 из 11

Разрушено несколько мостов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.

Сотрудники МЧС РФ перевозят ребенка на надувной лодке через улицу, затопленную после сильных дождей, в поселке Комсомольское Симферопольского района
5 из 11

Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.

Подтопленная территория в парковой зоне Симферополя после прошедших сильных дождей
6 из 11

Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.

Сотрудник МЧС РФ работает на улице, затопленной после сильных дождей, в поселке Комсомольское Симферопольского района
7 из 11

Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.

Подтопленная территория Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов
8 из 11

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Власти пообещали пострадавшим компенсации.

Погрузка легкового автомобиля на эвакуатор на улице, затопленной после сильных дождей, в поселке Комсомольское Симферопольского района
9 из 11

Власти пообещали пострадавшим компенсации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.

Подтопленная улица в поселке Андрусово в Симферопольском районе
10 из 11

В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.

Девушка пересекает ограждение на автомобильном мосту через реку Салгир в Симферополе, на котором, предположительно, из-за подъема воды образовался провал
11 из 11

Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Перейти в фотобанк
2 из 11

В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Перейти в фотобанк
4 из 11

Разрушено несколько мостов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 11

Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 11

Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 11

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Власти пообещали пострадавшим компенсации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 11

В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияСимферопольБелогорский районРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала