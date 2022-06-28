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В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней

В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней - РИА Новости, 28.06.2022

В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней

В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:47

2022-06-28T13:47

2022-06-28T13:47

происшествия

симферополь

белогорский район

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Режим ЧС муниципального масштаба был введен в Симферополе, Симферопольском районе, Белогорском районе Крыма из-за последствий непогоды, сообщил Аксенов."В общей сложности в пяти муниципалитетах подтоплено 719 домовладений и 258 придомовых территорий, школы, интернаты в Белогорске", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

симферополь

белогорский район

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, симферополь, белогорский район, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)