В Крыму подтопило более 700 домов из-за ливней

В Крыму подтопило 719 домов и 258 территорий в пяти муниципалитетах из-за ливней
Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.
Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.
В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.
В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.
Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.
Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.
Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.
Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.
Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.
Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.
Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.
Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.
В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.
В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.
Власти пообещали пострадавшим компенсации.
Власти пообещали пострадавшим компенсации.
В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.
В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.
Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.
Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.
Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.
В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.
Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.
Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.
Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.
Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.
В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.
Власти пообещали пострадавшим компенсации.
В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.
Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.