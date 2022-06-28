https://ria.ru/20220628/krym-1798658116.html

Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды

Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды - РИА Новости, 28.06.2022

Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды

На Крым обрушились сильные ливни, подтоплены жилые дома и дороги. Как на полуострове борются с последствиями стихии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:39

2022-06-28T13:39

2022-06-28T17:02

фото

республика крым

погода

чс

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На Крым обрушились сильные ливни, подтоплены жилые дома и дороги. Как на полуострове борются с последствиями стихии — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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