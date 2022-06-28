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Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды - РИА Новости, 28.06.2022
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Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды
Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды - РИА Новости, 28.06.2022
Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды
На Крым обрушились сильные ливни, подтоплены жилые дома и дороги. Как на полуострове борются с последствиями стихии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.06.2022
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республика крым
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На Крым обрушились сильные ливни, подтоплены жилые дома и дороги. Как на полуострове борются с последствиями стихии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, республика крым, погода, чс
13:39 28.06.2022 (обновлено: 17:02 28.06.2022)
 

Затопленный парк, обвалившийся мост: Крым пострадал от непогоды

Читать ria.ru в
На Крым обрушились сильные ливни, подтоплены жилые дома и дороги. Как на полуострове борются с последствиями стихии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым / Перейти в фотобанк

Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
1 из 11

Обильные дожди прошли в Крыму в воскресенье и понедельник.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.

Дамба Симферопольского водохранилища у реки Салгир
2 из 11

В некоторых районах выпало от половины до месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым / Перейти в фотобанк

Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.

Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
3 из 11

Пострадали жилые дома и соцобъекты, некоторые села остались без света и водоснабжения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разрушено несколько мостов.

Провал на автомобильном мосту, пересекающем реку Салгир в Симферополе
4 из 11

Разрушено несколько мостов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.

Сотрудники МЧС РФ перевозят ребенка на надувной лодке через улицу, затопленную после сильных дождей, в поселке Комсомольское Симферопольского района
5 из 11

Из-за паводка был увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.

Подтопленная территория в парковой зоне Симферополя после прошедших сильных дождей
6 из 11

Уровень воды в реке Салгир, протекающей через Симферополь, резко повысился.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.

Сотрудник МЧС РФ работает на улице, затопленной после сильных дождей, в поселке Комсомольское Симферопольского района
7 из 11

Набережные, парковые зоны и низинные части города затопило.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.

Подтопленная территория Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов
8 из 11

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Власти пообещали пострадавшим компенсации.

Погрузка легкового автомобиля на эвакуатор на улице, затопленной после сильных дождей, в поселке Комсомольское Симферопольского района
9 из 11

Власти пообещали пострадавшим компенсации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.

Подтопленная улица в поселке Андрусово в Симферопольском районе
10 из 11

В Крыму на этой неделе снова ожидаются осадки, уровень воды в реках может достичь опасных отметок.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.

Девушка пересекает ограждение на автомобильном мосту через реку Салгир в Симферополе, на котором, предположительно, из-за подъема воды образовался провал
11 из 11

Из-за переувлажнения почвы высок риск схода оползней и селевых потоков на участки автомобильных и железных дорог.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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