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В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии - РИА Новости, 28.06.2022
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В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии
В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии - РИА Новости, 28.06.2022
В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии
НАТО должна прекратить провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:36
2022-06-28T11:36
в мире
китай
нато
чжао лицзянь
мадрид
йенс столтенберг
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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. НАТО должна прекратить провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения СМИ о планах альянса назвать КНР "систематическим вызовом" в своей новой стратегической концепции.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай "систематическим вызовом", а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы."Мы требуем, чтобы НАТО немедленно прекратила распространение ложных и провокационных высказываний, направленных против Китая", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь заявил, что НАТО является "инструментом, с помощью которого некоторые страны сохраняют свою гегемонию", создавая для этого "мнимых врагов"."Являясь продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО уже давно придерживается устаревших концепций безопасности. Альянс давно стал инструментом сохранения гегемонии отдельных стран", - сказал он.Дипломат призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и поиска мнимых врагов. Он подчеркнул, что НАТО уже "устроила беспорядок" в Европе, добавив, что не нужно "устраивать беспорядок" еще и в Азии и в других регионах мира.Ожидается, что в новом документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка. Как напоминает Блумберг, предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае, а Россию описывала как партнера альянса.Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220628/kontseptsiya-1798602309.html
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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в мире, китай, нато, чжао лицзянь, мадрид, йенс столтенберг
11:36 28.06.2022
 
В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии

В МИД КНР призвали НАТО прекратить провоцировать Китай и не устраивать беспорядок в Азии

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. НАТО должна прекратить провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения СМИ о планах альянса назвать КНР "систематическим вызовом" в своей новой стратегической концепции.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай "систематическим вызовом", а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы.
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"Мы требуем, чтобы НАТО немедленно прекратила распространение ложных и провокационных высказываний, направленных против Китая", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь заявил, что НАТО является "инструментом, с помощью которого некоторые страны сохраняют свою гегемонию", создавая для этого "мнимых врагов".
"Являясь продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО уже давно придерживается устаревших концепций безопасности. Альянс давно стал инструментом сохранения гегемонии отдельных стран", - сказал он.
Дипломат призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и поиска мнимых врагов. Он подчеркнул, что НАТО уже "устроила беспорядок" в Европе, добавив, что не нужно "устраивать беспорядок" еще и в Азии и в других регионах мира.
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Ожидается, что в новом документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка. Как напоминает Блумберг, предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае, а Россию описывала как партнера альянса.
Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.
 
В миреКитайНАТОЧжао ЛицзяньМадридЙенс Столтенберг
 
 
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