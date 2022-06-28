В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии
В МИД КНР призвали НАТО прекратить провоцировать Китай и не устраивать беспорядок в Азии
© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. НАТО должна прекратить провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения СМИ о планах альянса назвать КНР "систематическим вызовом" в своей новой стратегической концепции.
"Мы требуем, чтобы НАТО немедленно прекратила распространение ложных и провокационных высказываний, направленных против Китая", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь заявил, что НАТО является "инструментом, с помощью которого некоторые страны сохраняют свою гегемонию", создавая для этого "мнимых врагов".
"Являясь продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО уже давно придерживается устаревших концепций безопасности. Альянс давно стал инструментом сохранения гегемонии отдельных стран", - сказал он.
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Ожидается, что в новом документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка. Как напоминает Блумберг, предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае, а Россию описывала как партнера альянса.
Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.
Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.