https://ria.ru/20220628/kitay-1798641941.html

В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии

В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии - РИА Новости, 28.06.2022

В МИД КНР призвали НАТО не устраивать беспорядок в Азии

НАТО должна прекратить провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:36

2022-06-28T11:36

2022-06-28T11:36

в мире

китай

нато

чжао лицзянь

мадрид

йенс столтенберг

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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. НАТО должна прекратить провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения СМИ о планах альянса назвать КНР "систематическим вызовом" в своей новой стратегической концепции.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что НАТО в новой стратегической концепции альянса назовет Китай "систематическим вызовом", а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы."Мы требуем, чтобы НАТО немедленно прекратила распространение ложных и провокационных высказываний, направленных против Китая", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь заявил, что НАТО является "инструментом, с помощью которого некоторые страны сохраняют свою гегемонию", создавая для этого "мнимых врагов"."Являясь продуктом холодной войны и крупнейшим в мире военным союзом, НАТО уже давно придерживается устаревших концепций безопасности. Альянс давно стал инструментом сохранения гегемонии отдельных стран", - сказал он.Дипломат призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и поиска мнимых врагов. Он подчеркнул, что НАТО уже "устроила беспорядок" в Европе, добавив, что не нужно "устраивать беспорядок" еще и в Азии и в других регионах мира.Ожидается, что в новом документе будет заявлено об опасениях в отношении Китая в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация, контроль над критической инфраструктурой и соблюдение международного порядка. Как напоминает Блумберг, предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае, а Россию описывала как партнера альянса.Ранее сообщалось, что лидеры НАТО утвердят в Мадриде обновленную стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса в новой концепции назовут Россию главной угрозой коллективной безопасности.Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220628/kontseptsiya-1798602309.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

китай

мадрид

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, нато, чжао лицзянь, мадрид, йенс столтенберг