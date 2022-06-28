https://ria.ru/20220628/khadid-1798761710.html

"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками

"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками - РИА Новости, 28.06.2022

"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками

"Неузнаваемые" Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум на показе бренда Marc Jacobs с оригинальными стрижками – их виски было сильно выбриты, передает Daily Mail... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:34

2022-06-28T17:34

2022-06-28T17:34

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джиджи хадид

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мода

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Неузнаваемые" Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум на показе бренда Marc Jacobs с оригинальными стрижками – их виски было сильно выбриты, передает Daily Mail. Оставшаяся часть волос была выкрашена в черный цвет.Показ прошел в понедельник в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Показы бренда неизменно привлекают публику своей театральностью и экстравагантностью. В этот раз Белла, в частности, примерила банный халат и объемное черное платье, а Джиджи – массивную розовую накидку.В социальных сетях не обошли вниманием яркий показ, отметив, что тренд на выбритые виски давно набирает обороты. Однако, звездным моделям стричься не пришлось, их внешний вид оказался удачной работой гримеров.Ранее в Москве прошла неделя моды. Особое внимание на ней привлек показ Валентина Юдашкина в "Зарядье".

https://ria.ru/20220627/slava-1798470171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джиджи хадид, белла хадид, шоу-бизнес, мода