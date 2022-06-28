"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками
Сестры Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Неузнаваемые" Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум на показе бренда Marc Jacobs с оригинальными стрижками – их виски было сильно выбриты, передает Daily Mail. Оставшаяся часть волос была выкрашена в черный цвет.
Показ прошел в понедельник в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Показы бренда неизменно привлекают публику своей театральностью и экстравагантностью. В этот раз Белла, в частности, примерила банный халат и объемное черное платье, а Джиджи – массивную розовую накидку.
© AP Photo / Jocelyn Noveck
Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs
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Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs
© AP Photo / Jocelyn Noveck
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Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs
© AP Photo / Jocelyn Noveck
В социальных сетях не обошли вниманием яркий показ, отметив, что тренд на выбритые виски давно набирает обороты. Однако, звездным моделям стричься не пришлось, их внешний вид оказался удачной работой гримеров.
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