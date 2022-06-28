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"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками - РИА Новости, 28.06.2022
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Шоубиз
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"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками
"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками - РИА Новости, 28.06.2022
"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками
"Неузнаваемые" Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум на показе бренда Marc Jacobs с оригинальными стрижками – их виски было сильно выбриты, передает Daily Mail... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:34
2022-06-28T17:34
шоубиз
знаменитости
джиджи хадид
белла хадид
шоу-бизнес
мода
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Неузнаваемые" Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум на показе бренда Marc Jacobs с оригинальными стрижками – их виски было сильно выбриты, передает Daily Mail. Оставшаяся часть волос была выкрашена в черный цвет.Показ прошел в понедельник в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Показы бренда неизменно привлекают публику своей театральностью и экстравагантностью. В этот раз Белла, в частности, примерила банный халат и объемное черное платье, а Джиджи – массивную розовую накидку.В социальных сетях не обошли вниманием яркий показ, отметив, что тренд на выбритые виски давно набирает обороты. Однако, звездным моделям стричься не пришлось, их внешний вид оказался удачной работой гримеров.Ранее в Москве прошла неделя моды. Особое внимание на ней привлек показ Валентина Юдашкина в "Зарядье".
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знаменитости, джиджи хадид, белла хадид, шоу-бизнес, мода
17:34 28.06.2022
 
"Неузнаваемые" сестры Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками

Сестры Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум с "выбритыми" стрижками

© AFP 2022 / Dimitrios KambourisМодель Белла Хадид на показе Marc Jacobs
Модель Белла Хадид на показе Marc Jacobs - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Неузнаваемые" Белла и Джиджи Хадид вышли на подиум на показе бренда Marc Jacobs с оригинальными стрижками – их виски было сильно выбриты, передает Daily Mail. Оставшаяся часть волос была выкрашена в черный цвет.
Показ прошел в понедельник в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Показы бренда неизменно привлекают публику своей театральностью и экстравагантностью. В этот раз Белла, в частности, примерила банный халат и объемное черное платье, а Джиджи – массивную розовую накидку.
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris

Белла Хадид на показе Marc Jacobs

Модель Белла Хадид на показе Marc Jacobs
1 из 3

Белла Хадид на показе Marc Jacobs

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
© AP Photo / Jocelyn Noveck

Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs

Модель Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs
2 из 3

Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs

© AP Photo / Jocelyn Noveck
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris

В социальных сетях отметили давний тренд на выбритые виски

Модель Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs
3 из 3

В социальных сетях отметили давний тренд на выбритые виски

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
1 из 3

Белла Хадид на показе Marc Jacobs

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
2 из 3

Джиджи Хадид на показе Marc Jacobs

© AP Photo / Jocelyn Noveck
3 из 3

В социальных сетях отметили давний тренд на выбритые виски

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris
В социальных сетях не обошли вниманием яркий показ, отметив, что тренд на выбритые виски давно набирает обороты. Однако, звездным моделям стричься не пришлось, их внешний вид оказался удачной работой гримеров.
Ранее в Москве прошла неделя моды. Особое внимание на ней привлек показ Валентина Юдашкина в "Зарядье".
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