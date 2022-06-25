Рейтинг@Mail.ru
Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220625/yudashkin-1797970670.html
Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды
Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды - РИА Новости, 25.06.2022
Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды
Презентация коллекции VALENTIN YUDASHKIN закроет Московскую неделю моды 26 июня. Дефиле пройдет на Парящем мосту парка "Зарядье". Его можно будет посмотреть... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:00
2022-06-25T06:00
вячеслав зайцев
зарядье
гум
что посмотреть
культура
валентин юдашкин
бизнес
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790986454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c818ebf32ff277206f2f781f556932e.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Презентация коллекции VALENTIN YUDASHKIN закроет Московскую неделю моды 26 июня. Дефиле пройдет на Парящем мосту парка "Зарядье". Его можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте, уточнили организаторы.В этом сезоне источником вдохновения Валентина Юдашкина стали ювелирные украшения Bvlgari. Самая ожидаемая часть представления — вечерние платья в классических черно-белой и золотой гаммах, а также актуальных ярких цветов. Кроме этого, зрителям покажут винтажные наряды из музейных запасников модного дома.Модные будниСвои творения уже продемонстрировали около 100 российских мастеров, среди которых как известные имена, так и выпускники и студенты профильных вузов: AKHMADULLINA, Julia Dalakian, Сhapurin, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE и другие.Одним из самых запоминающихся было шоу Вячеслава Зайцева в день открытия.Большая часть дефиле проходит в специально оборудованных залах парка "Зарядье", остальные — в ГУМе и на открытых подиумах на территории ВДНХ и Тверской площади.Переоборудовано было и внутреннее пространство Китайгородской стены: 25 июня там покажут коллекции Svetlana Mikhalenko (13.00) и SERGEY SYSOEV (21.00). Толпы поклонников собрались в ГУМе 20 июня, где более 100 моделей прошлись по подиуму в нарядах от 18 дизайнеров. Среди них Юлия и Алиса Рубан, Катя Добрякова и Артем Кривда.Чего ждать в выходные?25 июня в "Технограде" на ВДНХ пройдет семейный фестиваль детской моды и стиля (начало в 15.00). Гости увидят 25 коллекций и послушают спикеров, а для самых маленьких организаторы подготовили уроки коллажа, фотографии и 3D-моделирования. А еще юные модники смогут попробовать мороженое оригинальных вкусов.В заключительный день мероприятия на ВДНХ пройдет коллективный показ российских брендов под живую музыку группы Pompeya (21.30). Другие площадки на свежем воздухе открываются тут в выходные в 15.30 и работают до вечера.На плоды труда начинающих кутюрье можно посмотреть в Большом амфитеатре "Зарядья", вход свободный. Желающие еще могут успеть на шоу Института бизнеса и дизайна 26 июня в 13.00.Деловая программа в субботу и воскресенье тоже будет насыщенной: планируются выступления на темы PR и маркетинга, паблик-токи представителей торговых марок, авторов Telegram-каналов и ведущих передач о моде.До вечера 26 июня будут работать маркеты, где можно будет купить одежду, обувь и аксессуары почти 60 отечественных производителей. В "Зарядье" есть сразу два таких пространства, еще три находятся на Тверском бульваре, Тверской площади и в торговой галерее Seasons.
https://ria.ru/20220617/kupalniki-1795817084.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алина Кравцова
Алина Кравцова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790986454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a806d4ae0b3329e2f8b2679d7b2ca870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав зайцев, зарядье, гум, что посмотреть , валентин юдашкин, бизнес, новости культуры, куда сходить , москва, стиль жизни
06:00 25.06.2022
 
Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды

"Парящий" показ Юдашкина в "Зарядье" закроет Московскую неделю моды 26 июня

© пресс-служба модного дома Valentin YudashkinМодельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции
Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции
© пресс-служба модного дома Valentin Yudashkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Презентация коллекции VALENTIN YUDASHKIN закроет Московскую неделю моды 26 июня. Дефиле пройдет на Парящем мосту парка "Зарядье". Его можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте, уточнили организаторы.
© пресс-служба модного дома Valentin YudashkinМодель на показе коллекции Valentin Yudashkin
модель на показе коллекции Valentin Yudashkin
© пресс-служба модного дома Valentin Yudashkin
Модель на показе коллекции Valentin Yudashkin
В этом сезоне источником вдохновения Валентина Юдашкина стали ювелирные украшения Bvlgari. Самая ожидаемая часть представления — вечерние платья в классических черно-белой и золотой гаммах, а также актуальных ярких цветов. Кроме этого, зрителям покажут винтажные наряды из музейных запасников модного дома.

Модные будни

Свои творения уже продемонстрировали около 100 российских мастеров, среди которых как известные имена, так и выпускники и студенты профильных вузов: AKHMADULLINA, Julia Dalakian, Сhapurin, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE и другие.
Одним из самых запоминающихся было шоу Вячеслава Зайцева в день открытия.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в Большом амфитеатре парка "Зарядье"

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке Зарядье
1 из 3

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в Большом амфитеатре парка "Зарядье"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модель на показе коллекции маэстро Вячеслава Зайцева

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
2 из 3

Модель на показе коллекции маэстро Вячеслава Зайцева

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Показ Вячеслава Зайцева в Большом амфитеатре в парке "Зарядье"

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
3 из 3

Показ Вячеслава Зайцева в Большом амфитеатре в парке "Зарядье"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в Большом амфитеатре парка "Зарядье"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Модель на показе коллекции маэстро Вячеслава Зайцева

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Показ Вячеслава Зайцева в Большом амфитеатре в парке "Зарядье"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Большая часть дефиле проходит в специально оборудованных залах парка "Зарядье", остальные — в ГУМе и на открытых подиумах на территории ВДНХ и Тверской площади.
Переоборудовано было и внутреннее пространство Китайгородской стены: 25 июня там покажут коллекции Svetlana Mikhalenko (13.00) и SERGEY SYSOEV (21.00).
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Показ коллекции Алены Ахмадуллиной на
Москворецкой
набережной, 23 июня

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
1 из 3

Показ коллекции Алены Ахмадуллиной на
Москворецкой
набережной, 23 июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новая осенне-зимняя коллекция дизайнера Алены Ахмадулиной

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
2 из 3

Новая осенне-зимняя коллекция дизайнера Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Флоральные мотивы в новой коллекции Алены Ахмадулиной

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
3 из 3

Флоральные мотивы в новой коллекции Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Показ коллекции Алены Ахмадуллиной на
Москворецкой
набережной, 23 июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Новая осенне-зимняя коллекция дизайнера Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Флоральные мотивы в новой коллекции Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Толпы поклонников собрались в ГУМе 20 июня, где более 100 моделей прошлись по подиуму в нарядах от 18 дизайнеров. Среди них Юлия и Алиса Рубан, Катя Добрякова и Артем Кривда.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Показ коллекции бренда Chapurin у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Показ коллекции бренда Chapurin в рамках Московской недели моды на ВДНХ у фонтана Дружба народов
1 из 2

Показ коллекции бренда Chapurin у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Новая коллекция Chapurin

Показ коллекции бренда Chapurin в рамках Московской недели моды на ВДНХ
2 из 2

Новая коллекция Chapurin

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Показ коллекции бренда Chapurin у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Новая коллекция Chapurin

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Чего ждать в выходные?

25 июня в "Технограде" на ВДНХ пройдет семейный фестиваль детской моды и стиля (начало в 15.00). Гости увидят 25 коллекций и послушают спикеров, а для самых маленьких организаторы подготовили уроки коллажа, фотографии и 3D-моделирования. А еще юные модники смогут попробовать мороженое оригинальных вкусов.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыГости Московской недели моды
Гости Московской недели моды
1 из 3
Гости Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Московская неделя моды

Гости Московской недели моды
2 из 3

Московская неделя моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыМодели на показе Московской недели моды
Модели на показе Московской недели моды
3 из 3
Модели на показе Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 3
Гости Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 3

Московская неделя моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 3
Модели на показе Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
В заключительный день мероприятия на ВДНХ пройдет коллективный показ российских брендов под живую музыку группы Pompeya (21.30). Другие площадки на свежем воздухе открываются тут в выходные в 15.30 и работают до вечера.
На плоды труда начинающих кутюрье можно посмотреть в Большом амфитеатре "Зарядья", вход свободный. Желающие еще могут успеть на шоу Института бизнеса и дизайна 26 июня в 13.00.
Деловая программа в субботу и воскресенье тоже будет насыщенной: планируются выступления на темы PR и маркетинга, паблик-токи представителей торговых марок, авторов Telegram-каналов и ведущих передач о моде.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыДеловая программа Московской недели моды
Деловая программа Московской недели моды
1 из 3
Деловая программа Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Участники паблик-тока Московской недели моды

Деловая программа Московской недели моды
2 из 3

Участники паблик-тока Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Гости деловой программы Московской недели моды

Деловая программа Московской недели моды
3 из 3

Гости деловой программы Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 3
Деловая программа Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 3

Участники паблик-тока Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 3

Гости деловой программы Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
До вечера 26 июня будут работать маркеты, где можно будет купить одежду, обувь и аксессуары почти 60 отечественных производителей. В "Зарядье" есть сразу два таких пространства, еще три находятся на Тверском бульваре, Тверской площади и в торговой галерее Seasons.
Купальники бренда ROSHE
17 июня, 08:00Культура
Правила эффектного заплыва: пляжная мода и главная ошибка мужчин
 
КультураВячеслав ЗайцевЗарядьеГУМчто посмотретьВалентин ЮдашкинБизнесНовости культурыкуда сходитьМоскваСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала