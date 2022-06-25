https://ria.ru/20220625/yudashkin-1797970670.html

Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды

Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды - РИА Новости, 25.06.2022

Модели Юдашкина пройдут по Парящему мосту на закрытии недели моды

Презентация коллекции VALENTIN YUDASHKIN закроет Московскую неделю моды 26 июня. Дефиле пройдет на Парящем мосту парка "Зарядье". Его можно будет посмотреть... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:00

2022-06-25T06:00

2022-06-25T06:00

вячеслав зайцев

зарядье

гум

что посмотреть

культура

валентин юдашкин

бизнес

новости культуры

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Презентация коллекции VALENTIN YUDASHKIN закроет Московскую неделю моды 26 июня. Дефиле пройдет на Парящем мосту парка "Зарядье". Его можно будет посмотреть онлайн на официальном сайте, уточнили организаторы.В этом сезоне источником вдохновения Валентина Юдашкина стали ювелирные украшения Bvlgari. Самая ожидаемая часть представления — вечерние платья в классических черно-белой и золотой гаммах, а также актуальных ярких цветов. Кроме этого, зрителям покажут винтажные наряды из музейных запасников модного дома.Модные будниСвои творения уже продемонстрировали около 100 российских мастеров, среди которых как известные имена, так и выпускники и студенты профильных вузов: AKHMADULLINA, Julia Dalakian, Сhapurin, VICTORIA ANDREYANOVA, IANIS CHAMALIDY, MASTERPEACE и другие.Одним из самых запоминающихся было шоу Вячеслава Зайцева в день открытия.Большая часть дефиле проходит в специально оборудованных залах парка "Зарядье", остальные — в ГУМе и на открытых подиумах на территории ВДНХ и Тверской площади.Переоборудовано было и внутреннее пространство Китайгородской стены: 25 июня там покажут коллекции Svetlana Mikhalenko (13.00) и SERGEY SYSOEV (21.00). Толпы поклонников собрались в ГУМе 20 июня, где более 100 моделей прошлись по подиуму в нарядах от 18 дизайнеров. Среди них Юлия и Алиса Рубан, Катя Добрякова и Артем Кривда.Чего ждать в выходные?25 июня в "Технограде" на ВДНХ пройдет семейный фестиваль детской моды и стиля (начало в 15.00). Гости увидят 25 коллекций и послушают спикеров, а для самых маленьких организаторы подготовили уроки коллажа, фотографии и 3D-моделирования. А еще юные модники смогут попробовать мороженое оригинальных вкусов.В заключительный день мероприятия на ВДНХ пройдет коллективный показ российских брендов под живую музыку группы Pompeya (21.30). Другие площадки на свежем воздухе открываются тут в выходные в 15.30 и работают до вечера.На плоды труда начинающих кутюрье можно посмотреть в Большом амфитеатре "Зарядья", вход свободный. Желающие еще могут успеть на шоу Института бизнеса и дизайна 26 июня в 13.00.Деловая программа в субботу и воскресенье тоже будет насыщенной: планируются выступления на темы PR и маркетинга, паблик-токи представителей торговых марок, авторов Telegram-каналов и ведущих передач о моде.До вечера 26 июня будут работать маркеты, где можно будет купить одежду, обувь и аксессуары почти 60 отечественных производителей. В "Зарядье" есть сразу два таких пространства, еще три находятся на Тверском бульваре, Тверской площади и в торговой галерее Seasons.

https://ria.ru/20220617/kupalniki-1795817084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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