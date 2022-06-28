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Сенатор предупредил НАТО о мясорубке при попытке "забрать" Калининград - РИА Новости, 28.06.2022
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Сенатор предупредил НАТО о мясорубке при попытке "забрать" Калининград
Сенатор предупредил НАТО о мясорубке при попытке "забрать" Калининград - РИА Новости, 28.06.2022
Сенатор предупредил НАТО о мясорубке при попытке "забрать" Калининград
Попытки стран — членов НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой, высказался в беседе с РБК первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T02:16
2022-06-28T02:16
россия
калининград
калининградская область
совет федерации рф
евросоюз
нато
владимир джабаров
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Попытки стран — членов НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой, высказался в беседе с РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград. В ответ на это сенатор подчеркнул, что российская сторона никогда не отдаст ни пяди своей земли.По его мнению, такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы в этом вопросе. Однако, как уточнил член Совфеда, на Западе "не должны обольщаться".Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. По его словам, ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву."Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет", — подчеркнул сенатор.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798106969.html
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россия, калининград, калининградская область, совет федерации рф, евросоюз, нато, владимир джабаров, в мире, литва, латвия
02:16 28.06.2022
 
Сенатор предупредил НАТО о мясорубке при попытке "забрать" Калининград

Сенатор Джабаров: попытки забрать у России Калининград обернутся мясорубкой для НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Попытки стран — членов НАТО "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой, высказался в беседе с РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград. В ответ на это сенатор подчеркнул, что российская сторона никогда не отдаст ни пяди своей земли.
"И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку", — отметил Джабаров.
По его мнению, такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы в этом вопросе. Однако, как уточнил член Совфеда, на Западе "не должны обольщаться".
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Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. По его словам, ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.
"Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет", — подчеркнул сенатор.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
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РоссияКалининградКалининградская областьСовет Федерации РФЕвросоюзНАТОВладимир ДжабаровВ миреЛитваЛатвия
 
 
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