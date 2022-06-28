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Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма - РИА Новости, 28.06.2022
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Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма - РИА Новости, 28.06.2022
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:29
2022-06-28T14:35
в мире
россия
китай
g7
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма"."Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма", - написала она в Telegram-канале.Ранее в итоговом коммюнике страны лидеры стран "Группы семи" призвали Китай оказать давление на Россию с тем, чтобы она вывела свои войска с Украины."Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
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в мире, россия, китай, g7, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:29 28.06.2022 (обновлено: 14:35 28.06.2022)
 
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма

Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю из-за России капитуляцией либерализма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма".
"Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма", - написала она в Telegram-канале.
Ранее в итоговом коммюнике страны лидеры стран "Группы семи" призвали Китай оказать давление на Россию с тем, чтобы она вывела свои войска с Украины.
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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В миреРоссияКитайG7Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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