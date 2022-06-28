https://ria.ru/20220628/g7-1798710713.html
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма - РИА Новости, 28.06.2022
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:29
2022-06-28T14:29
2022-06-28T14:35
в мире
россия
китай
g7
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма"."Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма", - написала она в Telegram-канале.Ранее в итоговом коммюнике страны лидеры стран "Группы семи" призвали Китай оказать давление на Россию с тем, чтобы она вывела свои войска с Украины."Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798701642.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, g7, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:29 28.06.2022 (обновлено: 14:35 28.06.2022)
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма
Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю из-за России капитуляцией либерализма