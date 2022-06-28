https://ria.ru/20220628/g7-1798710713.html

Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма

Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма - РИА Новости, 28.06.2022

Захарова назвала обращение стран G7 к Китаю капитуляцией либерализма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма". РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:29

2022-06-28T14:29

2022-06-28T14:35

в мире

россия

китай

g7

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение G7 к Пекину из-за Москвы "капитуляцией либерализма"."Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма", - написала она в Telegram-канале.Ранее в итоговом коммюнике страны лидеры стран "Группы семи" призвали Китай оказать давление на Россию с тем, чтобы она вывела свои войска с Украины."Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.

https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798701642.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, g7, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)