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Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20 - РИА Новости, 28.06.2022
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Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20
Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20 - РИА Новости, 28.06.2022
Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20
Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:59
2022-06-28T17:13
в мире
италия
марио драги
россия
владимир путин
большая двадцатка
юрий ушаков
бали
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в Индонезии."Приглашение поступило, мы на него ответили", - сказал Ушаков. На уточняющий вопрос о том, исходит ли Россия из этого в данном вопросе, он ответил: "Конечно".Также Ушаков удивился почему Драги сделал такое заявление. "Он наверное забыл, что уже не председатель. По инерции наверно", - пошутил Ушаков, напомнив, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в "Двадцатке".Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. При этом Ушаков отмечал, что формат участия Путина будет определяться ближе к встрече.
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в мире, италия, марио драги, россия, владимир путин, большая двадцатка, юрий ушаков, бали, саммит g20, джоко видодо
16:59 28.06.2022 (обновлено: 17:13 28.06.2022)
 
Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20

Помощник президента Ушаков: Драги мог забыть, что он уже не председатель в G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в Индонезии.
"Приглашение поступило, мы на него ответили", - сказал Ушаков. На уточняющий вопрос о том, исходит ли Россия из этого в данном вопросе, он ответил: "Конечно".
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Также Ушаков удивился почему Драги сделал такое заявление. "Он наверное забыл, что уже не председатель. По инерции наверно", - пошутил Ушаков, напомнив, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в "Двадцатке".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. При этом Ушаков отмечал, что формат участия Путина будет определяться ближе к встрече.
 
В миреИталияМарио ДрагиРоссияВладимир ПутинБольшая двадцаткаЮрий УшаковБалиСаммит G20Джоко Видодо
 
 
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