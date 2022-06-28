https://ria.ru/20220628/g20-1798787489.html

Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20

Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20 - РИА Новости, 28.06.2022

Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20

Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:59

2022-06-28T16:59

2022-06-28T17:13

в мире

италия

марио драги

россия

владимир путин

большая двадцатка

юрий ушаков

бали

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в Индонезии."Приглашение поступило, мы на него ответили", - сказал Ушаков. На уточняющий вопрос о том, исходит ли Россия из этого в данном вопросе, он ответил: "Конечно".Также Ушаков удивился почему Драги сделал такое заявление. "Он наверное забыл, что уже не председатель. По инерции наверно", - пошутил Ушаков, напомнив, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в "Двадцатке".Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. При этом Ушаков отмечал, что формат участия Путина будет определяться ближе к встрече.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html

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Екатерина Зайцева

в мире, италия, марио драги, россия, владимир путин, большая двадцатка, юрий ушаков, бали, саммит g20, джоко видодо