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Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу

Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу - РИА Новости, 28.06.2022

Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу

Flyone Armenia начнет с 1 июля регулярные полеты из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:07

2022-06-28T12:07

2022-06-28T12:07

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ереван

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пулково (аэропорт)

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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Flyone Armenia начнет с 1 июля регулярные полеты из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Flyone Armenia с 1 июля увеличит число рейсов в Россию и начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван", – говорится в сообщении.Отмечается, что рейсы будут из ереванского аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Пулково" четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Выполняет полеты по нескольким направлениям – в Москву, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Сочи. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320.

https://ria.ru/20220612/armeniya-1794221280.html

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Лана Баева

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