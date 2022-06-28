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Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу - РИА Новости, 28.06.2022
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Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу
Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу - РИА Новости, 28.06.2022
Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу
Flyone Armenia начнет с 1 июля регулярные полеты из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:07
2022-06-28T12:07
туризм
санкт-петербург
ереван
россия
пулково (аэропорт)
airbus a320
туризм
новости - туризм
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Flyone Armenia начнет с 1 июля регулярные полеты из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Flyone Armenia с 1 июля увеличит число рейсов в Россию и начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван", – говорится в сообщении.Отмечается, что рейсы будут из ереванского аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Пулково" четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Выполняет полеты по нескольким направлениям – в Москву, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Сочи. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320.
https://ria.ru/20220612/armeniya-1794221280.html
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санкт-петербург, ереван, россия, пулково (аэропорт), airbus a320, туризм, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
12:07 28.06.2022
 
Новая авиакомпания начинает летать из Санкт-Петербурга за границу

Flyone Armenia начнет с 1 июля регулярные полеты из Еревана в Санкт-Петербург

© Pixabay / MakaluВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Pixabay / Makalu
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Flyone Armenia начнет с 1 июля регулярные полеты из Еревана в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Flyone Armenia с 1 июля увеличит число рейсов в Россию и начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Ереван – Санкт-Петербург – Ереван", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут из ереванского аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Пулково" четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Выполняет полеты по нескольким направлениям – в Москву, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Сочи. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320.
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