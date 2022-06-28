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Матвиенко предложила установить квоты на рыбу и морепродукты
Матвиенко предложила установить квоты на рыбу и морепродукты - РИА Новости, 28.06.2022
Матвиенко предложила установить квоты на рыбу и морепродукты
Необходимо установить жёсткие квоты на объём рыбы и морепродуктов, который должен продаваться в стране и экспортировать только то, что сверх них, заявила спикер РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:58
2022-06-28T15:58
2022-06-28T16:24
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо установить жёсткие квоты на объём рыбы и морепродуктов, который должен продаваться в стране и экспортировать только то, что сверх них, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Рыба не доходит до центральных регионов России, до многих других… Конечно, нужно четко определить тот общем потребностей для внутреннего рынка рыбы и морепродуктов, который необходим, установить жёсткие квоты. Все остальное на экспорт, пожалуйста", - сказала она на встрече Совета верхней палаты с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20220417/kvoty-1783944371.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил мишустин
15:58 28.06.2022 (обновлено: 16:24 28.06.2022)
Матвиенко предложила установить квоты на рыбу и морепродукты
Спикер Совфеда Матвиенко предложила установить квоты на рыбу и морепродукты