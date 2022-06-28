https://ria.ru/20220628/dzhonson-1798850270.html

Власти Британии изучат предложение главы Шотландии о независимости

Власти Британии изучат предложение главы Шотландии о независимости - РИА Новости, 28.06.2022

Власти Британии изучат предложение главы Шотландии о независимости

Представитель британского премьера Бориса Джонсона заявил, что власти Британии изучат предложение главы Шотландии Николы Стерджен по референдуму о... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:41

2022-06-28T19:41

2022-06-28T19:41

в мире

борис джонсон

никола стерджен

шотландия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Представитель британского премьера Бориса Джонсона заявил, что власти Британии изучат предложение главы Шотландии Николы Стерджен по референдуму о независимости, пишет газета Telegraph.Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. Она отметила, что "пришло время для независимости Шотландии".По словам представителя Джонсона, руководство страны считает, что приоритетом как для них самих, так и для правительства Шотландии должна быть "совместная работа с неустанным вниманием к вопросам, которые действительно важны для людей"."Это по-прежнему наш приоритет, однако решение было принято первым министром, поэтому мы тщательно изучим детали предложения", - приводит газета слова представителя премьера.Стерджен и ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220621/britaniya-1796835647.html

https://ria.ru/20220628/velikobritaniya-1798761616.html

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в мире, борис джонсон, никола стерджен, шотландия, великобритания