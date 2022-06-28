Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Экс-президент Молдавии Додон опротестовал штраф за ношение 9 мая георгиевской ленты
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.
Информация о том, что Додон обжаловал протокол о штрафе, размещена во вторник на Национальном портале судов.
"Первое судебное заседание назначено на 19 июля в Кишиневском суде", - отмечается в сообщении.
Закон о запрете георгиевской ленты в Молдавии был принят депутатами проевропейской партии "Действие и солидарность" в апреле. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи до 9 тысячи леев (от 250 до 500 долларов). Бывший президент Молдавии, участвуя 9 мая в шествии "Бессмертного полка" и других мероприятиях, носил этот символ Победы. Полиция Молдавии констатировала, что все, кто надел георгиевскую ленту, будут оштрафованы. Додон сообщил, что 18 мая ему пришло оповещение о санкции.
Сенатор РФ Ольга Ковитиди считает, что решение о запрете этих символов усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению Додона, нынешним властям проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В понедельник, 27 июня, экс-президенту были предъявлены новые обвинения - в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.