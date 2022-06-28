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Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 28.06.2022
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Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 28.06.2022
Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:47
2022-06-28T10:47
в мире
молдавия
россия
ольга ковитиди
майя санду
великая отечественная война (1941-1945)
игорь додон
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.Информация о том, что Додон обжаловал протокол о штрафе, размещена во вторник на Национальном портале судов."Первое судебное заседание назначено на 19 июля в Кишиневском суде", - отмечается в сообщении.Закон о запрете георгиевской ленты в Молдавии был принят депутатами проевропейской партии "Действие и солидарность" в апреле. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи до 9 тысячи леев (от 250 до 500 долларов). Бывший президент Молдавии, участвуя 9 мая в шествии "Бессмертного полка" и других мероприятиях, носил этот символ Победы. Полиция Молдавии констатировала, что все, кто надел георгиевскую ленту, будут оштрафованы. Додон сообщил, что 18 мая ему пришло оповещение о санкции.В Молдавии также под запретом находятся символы Z и V. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.Сенатор РФ Ольга Ковитиди считает, что решение о запрете этих символов усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению Додона, нынешним властям проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В понедельник, 27 июня, экс-президенту были предъявлены новые обвинения - в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html
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в мире, молдавия, россия, ольга ковитиди, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), игорь додон
10:47 28.06.2022
 
Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты

Экс-президент Молдавии Додон опротестовал штраф за ношение 9 мая георгиевской ленты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.
Информация о том, что Додон обжаловал протокол о штрафе, размещена во вторник на Национальном портале судов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 15:28
Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории"
"Первое судебное заседание назначено на 19 июля в Кишиневском суде", - отмечается в сообщении.
Закон о запрете георгиевской ленты в Молдавии был принят депутатами проевропейской партии "Действие и солидарность" в апреле. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи до 9 тысячи леев (от 250 до 500 долларов). Бывший президент Молдавии, участвуя 9 мая в шествии "Бессмертного полка" и других мероприятиях, носил этот символ Победы. Полиция Молдавии констатировала, что все, кто надел георгиевскую ленту, будут оштрафованы. Додон сообщил, что 18 мая ему пришло оповещение о санкции.
В Молдавии также под запретом находятся символы Z и V. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Логотип телеканала НТВ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 18:41
Молдавский НТВ оштрафовали за слова "Великая Отечественная"
Сенатор РФ Ольга Ковитиди считает, что решение о запрете этих символов усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению Додона, нынешним властям проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В понедельник, 27 июня, экс-президенту были предъявлены новые обвинения - в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 03:30
"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины
 
В миреМолдавияРоссияОльга КовитидиМайя СандуВеликая Отечественная война (1941-1945)Игорь Додон
 
 
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