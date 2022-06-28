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Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты

Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 28.06.2022

Додон опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты

Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:47

2022-06-28T10:47

2022-06-28T10:47

в мире

молдавия

россия

ольга ковитиди

майя санду

великая отечественная война (1941-1945)

игорь додон

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон опротестовал в Апелляционной палате Кишинева штраф в размере 9 тысяч леев (примерно 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.Информация о том, что Додон обжаловал протокол о штрафе, размещена во вторник на Национальном портале судов."Первое судебное заседание назначено на 19 июля в Кишиневском суде", - отмечается в сообщении.Закон о запрете георгиевской ленты в Молдавии был принят депутатами проевропейской партии "Действие и солидарность" в апреле. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тысячи до 9 тысячи леев (от 250 до 500 долларов). Бывший президент Молдавии, участвуя 9 мая в шествии "Бессмертного полка" и других мероприятиях, носил этот символ Победы. Полиция Молдавии констатировала, что все, кто надел георгиевскую ленту, будут оштрафованы. Додон сообщил, что 18 мая ему пришло оповещение о санкции.В Молдавии также под запретом находятся символы Z и V. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.Сенатор РФ Ольга Ковитиди считает, что решение о запрете этих символов усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению Додона, нынешним властям проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В понедельник, 27 июня, экс-президенту были предъявлены новые обвинения - в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793820288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, ольга ковитиди, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), игорь додон