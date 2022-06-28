https://ria.ru/20220628/deti-1798855860.html

Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"

Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек" - РИА Новости, 28.06.2022

Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"

Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:08

2022-06-28T20:08

2022-06-28T20:08

общество

россия

дети

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

орленок (детский центр)

артек

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.По его словам, безопасность лагерей обеспечена полностью."В приграничной зоне, желтой зоне, так называемой, есть ограничения, и там лагеря не работают, мы говорим про центральные части РФ, юг России. Где есть зона риска, конечно же, рисковать детьми никто не будет, они просто не работают, они не открыты", - заключил Грибов.

https://ria.ru/20220609/donbass-1794356173.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), орленок (детский центр), артек