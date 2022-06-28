https://ria.ru/20220628/deti-1798855860.html
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек" - РИА Новости, 28.06.2022
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"
Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:08
2022-06-28T20:08
2022-06-28T20:08
общество
россия
дети
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
орленок (детский центр)
артек
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.По его словам, безопасность лагерей обеспечена полностью."В приграничной зоне, желтой зоне, так называемой, есть ограничения, и там лагеря не работают, мы говорим про центральные части РФ, юг России. Где есть зона риска, конечно же, рисковать детьми никто не будет, они просто не работают, они не открыты", - заключил Грибов.
https://ria.ru/20220609/donbass-1794356173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), орленок (детский центр), артек
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"
Замминистра просвещения Грибов: около 16 тысяч детей из Донбасса посетят российские лагеря
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
"Точно порядка тысячи человек посетят наши федеральные детские центры "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч детей отдохнут в региональных лагерях, порядка 10 тысяч детей смогут поучаствовать в образовательных сменах при университетах, университетские смены", - сказал Грибов.
По его словам, безопасность лагерей обеспечена полностью.
"В приграничной зоне, желтой зоне, так называемой, есть ограничения, и там лагеря не работают, мы говорим про центральные части РФ, юг России. Где есть зона риска, конечно же, рисковать детьми никто не будет, они просто не работают, они не открыты", - заключил Грибов.