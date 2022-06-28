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Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек" - РИА Новости, 28.06.2022
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Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек" - РИА Новости, 28.06.2022
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"
Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:08
2022-06-28T20:08
общество
россия
дети
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
орленок (детский центр)
артек
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.По его словам, безопасность лагерей обеспечена полностью."В приграничной зоне, желтой зоне, так называемой, есть ограничения, и там лагеря не работают, мы говорим про центральные части РФ, юг России. Где есть зона риска, конечно же, рисковать детьми никто не будет, они просто не работают, они не открыты", - заключил Грибов.
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общество, россия, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), орленок (детский центр), артек
20:08 28.06.2022
 
Около тысячи детей из Донбасса посетят лагеря "Орленок" и "Артек"

Замминистра просвещения Грибов: около 16 тысяч детей из Донбасса посетят российские лагеря

© РИА Новости / Виталий ТимкивДети на отдыхе в оздоровительном лагере
Дети на отдыхе в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Дети на отдыхе в оздоровительном лагере. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка тысячи детей Донбасса посетят российские федеральные лагеря "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч - региональные лагеря, сообщил РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
"Точно порядка тысячи человек посетят наши федеральные детские центры "Орленок" и "Артек", порядка 15 тысяч детей отдохнут в региональных лагерях, порядка 10 тысяч детей смогут поучаствовать в образовательных сменах при университетах, университетские смены", - сказал Грибов.
По его словам, безопасность лагерей обеспечена полностью.
"В приграничной зоне, желтой зоне, так называемой, есть ограничения, и там лагеря не работают, мы говорим про центральные части РФ, юг России. Где есть зона риска, конечно же, рисковать детьми никто не будет, они просто не работают, они не открыты", - заключил Грибов.
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ОбществоРоссияДетиМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Орленок (детский центр)Артек
 
 
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