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В Белогорском районе Крыма ввели режим ЧС

В Белогорском районе Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 28.06.2022

В Белогорском районе Крыма ввели режим ЧС

Режим ЧС муниципального масштаба введен в Белогорском районе Крыма из-за последствий непогоды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:33

2022-06-28T13:33

2022-06-28T13:41

россия

происшествия

белогорский район

симферополь

республика крым

погода

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Режим ЧС муниципального масштаба введен в Белогорском районе Крыма из-за последствий непогоды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Было принято решение) об объявлении режима чрезвычайной ситуации и на территории Белогорского района. С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее режим ЧС был введен в Симферополе и Симферопольском районе.По последним данным, 719 домовладений подтоплено за три дня ливней в пяти муниципалитетах Крыма.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, белогорский район, симферополь, республика крым, погода, украина