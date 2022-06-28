Рейтинг@Mail.ru
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/byudzhet-1798597173.html
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:04
2022-06-28T04:04
в мире
великобритания
украина
вашингтон (город)
бен уоллес
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_441b78315c15ab2cedd1d195ed2730dd.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году, сообщает газета Daily Mail.В письме, попавшем в распоряжение СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,2 миллиарда долларов) в год на военные расходы. Кроме того, ожидается, что британский министр попросит увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.Как отмечает издание, в письме к премьер-министру Уоллес также заявил о заметных недостатках в оборонных возможностях Великобритании, в том числе о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.Уоллес и новый глава генштаба ВС Британии Патрик Сандерс, как ожидается, во вторник выступят с речью, в которой заявят о необходимости усиления вооруженных сил страны."Мы не участвуем в войне, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию", — приводит издание слова из речи Сандерса, которую он должен произнести во вторник.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798481134.html
великобритания
украина
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dc7b2bfcf30e347d0c48be57f6ec1b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, вашингтон (город), бен уоллес, борис джонсон
04:04 28.06.2022
 
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет

Daily Mail: министр обороны Британии Уоллес попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году, сообщает газета Daily Mail.
В письме, попавшем в распоряжение СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,2 миллиарда долларов) в год на военные расходы. Кроме того, ожидается, что британский министр попросит увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.
Как отмечает издание, в письме к премьер-министру Уоллес также заявил о заметных недостатках в оборонных возможностях Великобритании, в том числе о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.
"Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что теперь, когда угроза изменилась, государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность", — заявил также газете источник.
Уоллес и новый глава генштаба ВС Британии Патрик Сандерс, как ожидается, во вторник выступят с речью, в которой заявят о необходимости усиления вооруженных сил страны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 08:00
Британия убеждает Европу в необходимости воевать до последнего украинца
"Мы не участвуем в войне, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию", — приводит издание слова из речи Сандерса, которую он должен произнести во вторник.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники.
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 16:13Специальная военная операция на Украине
Британцев взбесил "план Зеленского" по завершению конфликта на Украине
 
В миреВеликобританияУкраинаВашингтон (город)Бен УоллесБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала