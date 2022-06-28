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СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет

СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 28.06.2022

СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T04:04

2022-06-28T04:04

2022-06-28T04:04

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году, сообщает газета Daily Mail.В письме, попавшем в распоряжение СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,2 миллиарда долларов) в год на военные расходы. Кроме того, ожидается, что британский министр попросит увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.Как отмечает издание, в письме к премьер-министру Уоллес также заявил о заметных недостатках в оборонных возможностях Великобритании, в том числе о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.Уоллес и новый глава генштаба ВС Британии Патрик Сандерс, как ожидается, во вторник выступят с речью, в которой заявят о необходимости усиления вооруженных сил страны."Мы не участвуем в войне, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию", — приводит издание слова из речи Сандерса, которую он должен произнести во вторник.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798481134.html

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в мире, великобритания, украина, вашингтон (город), бен уоллес, борис джонсон