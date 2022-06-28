https://ria.ru/20220628/byudzhet-1798597173.html
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:04
2022-06-28T04:04
2022-06-28T04:04
в мире
великобритания
украина
вашингтон (город)
бен уоллес
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_441b78315c15ab2cedd1d195ed2730dd.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году, сообщает газета Daily Mail.В письме, попавшем в распоряжение СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,2 миллиарда долларов) в год на военные расходы. Кроме того, ожидается, что британский министр попросит увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.Как отмечает издание, в письме к премьер-министру Уоллес также заявил о заметных недостатках в оборонных возможностях Великобритании, в том числе о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.Уоллес и новый глава генштаба ВС Британии Патрик Сандерс, как ожидается, во вторник выступят с речью, в которой заявят о необходимости усиления вооруженных сил страны."Мы не участвуем в войне, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию", — приводит издание слова из речи Сандерса, которую он должен произнести во вторник.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798481134.html
великобритания
украина
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dc7b2bfcf30e347d0c48be57f6ec1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, вашингтон (город), бен уоллес, борис джонсон
СМИ: министр обороны Британии попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет
Daily Mail: министр обороны Британии Уоллес попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в письме к премьер-министру Борису Джонсону обратился с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году, сообщает газета Daily Mail.
В письме, попавшем в распоряжение СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,2 миллиарда долларов) в год на военные расходы. Кроме того, ожидается, что британский министр попросит увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.
Как отмечает издание, в письме к премьер-министру Уоллес также заявил о заметных недостатках в оборонных возможностях Великобритании
, в том числе о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках.
"Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что теперь, когда угроза изменилась, государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность", — заявил также газете источник.
Уоллес и новый глава генштаба ВС Британии Патрик Сандерс, как ожидается, во вторник выступят с речью, в которой заявят о необходимости усиления вооруженных сил страны.
"Мы не участвуем в войне, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию", — приводит издание слова из речи Сандерса, которую он должен произнести во вторник.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине
различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном
план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники.