https://ria.ru/20220628/briks-1798617489.html
БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт
БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт - РИА Новости, 28.06.2022
БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт
БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Ирана и Аргентины, считает эксперт по Латинской Америке Дмитрий Бурых. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:07
2022-06-28T10:07
2022-06-28T10:10
в мире
брикс
аргентина
иран
тегеран (город)
оон
россия
китай
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Ирана и Аргентины, считает эксперт по Латинской Америке Дмитрий Бурых.Ранее стало известно, что Иран подал заявку на членство в БРИКС, Аргентина, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение."В БРИКС четких процедур не прописано, (вступление новых стран) не проблема, это лишь вопрос воли государств-участников этого объединения. Я думаю, возражений не должно быть, тем более что Аргентина давно присматривалась к объединению", - сказал Бурых, комментируя РИА Новости этот вопрос.Эксперт отметил, что Тегеран и Буэнос-Айрес заявили о желании вступить в БРИКС по политико-экономическим причинам. "Эти страны видят, что оборот между странами-участницами растет, они видят политическую поддержку, которую страны стараются оказывать друг другу на различных международных площадках, в том числе ООН", - отметил Бурых.По его мнению, есть еще целых ряд стран, которые в перспективе могут заявить о желании вступить в объединение, которое позиционирует себя как неконфликтная организация, сориентированная на сотрудничество, а не на противостояние."Дополнительным, наверное, моментом будет дальнейшее успешное развитие финансовых институтов, в частности банка БРИКС, который первые результаты показывает. Я считаю, что перспективы расширения объединения, естественно, существуют", - сказал эксперт.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html
https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798524604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, аргентина, иран, тегеран (город), оон, россия, китай, бразилия, индия, юар
10:07 28.06.2022 (обновлено: 10:10 28.06.2022)
БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт
Эксперт Бурых: БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Ирана и Аргентины, считает эксперт по Латинской Америке Дмитрий Бурых.
Ранее стало известно, что Иран
подал заявку на членство в БРИКС
, Аргентина
, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение.
"В БРИКС четких процедур не прописано, (вступление новых стран) не проблема, это лишь вопрос воли государств-участников этого объединения. Я думаю, возражений не должно быть, тем более что Аргентина давно присматривалась к объединению", - сказал Бурых, комментируя РИА Новости этот вопрос.
Эксперт отметил, что Тегеран
и Буэнос-Айрес
заявили о желании вступить в БРИКС по политико-экономическим причинам. "Эти страны видят, что оборот между странами-участницами растет, они видят политическую поддержку, которую страны стараются оказывать друг другу на различных международных площадках, в том числе ООН
", - отметил Бурых.
По его мнению, есть еще целых ряд стран, которые в перспективе могут заявить о желании вступить в объединение, которое позиционирует себя как неконфликтная организация, сориентированная на сотрудничество, а не на противостояние.
"Дополнительным, наверное, моментом будет дальнейшее успешное развитие финансовых институтов, в частности банка БРИКС, который первые результаты показывает. Я считаю, что перспективы расширения объединения, естественно, существуют", - сказал эксперт.
БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия
, Китай
, Бразилия
, Индия
и ЮАР
.