https://ria.ru/20220628/briks-1798617489.html

БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт

БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт - РИА Новости, 28.06.2022

БРИКС может расшириться не только за счет Аргентины и Ирана, заявил эксперт

БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Ирана и Аргентины, считает эксперт по Латинской Америке Дмитрий Бурых. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:07

2022-06-28T10:07

2022-06-28T10:10

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Ирана и Аргентины, считает эксперт по Латинской Америке Дмитрий Бурых.Ранее стало известно, что Иран подал заявку на членство в БРИКС, Аргентина, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение."В БРИКС четких процедур не прописано, (вступление новых стран) не проблема, это лишь вопрос воли государств-участников этого объединения. Я думаю, возражений не должно быть, тем более что Аргентина давно присматривалась к объединению", - сказал Бурых, комментируя РИА Новости этот вопрос.Эксперт отметил, что Тегеран и Буэнос-Айрес заявили о желании вступить в БРИКС по политико-экономическим причинам. "Эти страны видят, что оборот между странами-участницами растет, они видят политическую поддержку, которую страны стараются оказывать друг другу на различных международных площадках, в том числе ООН", - отметил Бурых.По его мнению, есть еще целых ряд стран, которые в перспективе могут заявить о желании вступить в объединение, которое позиционирует себя как неконфликтная организация, сориентированная на сотрудничество, а не на противостояние."Дополнительным, наверное, моментом будет дальнейшее успешное развитие финансовых институтов, в частности банка БРИКС, который первые результаты показывает. Я считаю, что перспективы расширения объединения, естественно, существуют", - сказал эксперт.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html

https://ria.ru/20220627/prodovolstvie-1798524604.html

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тегеран (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, брикс, аргентина, иран, тегеран (город), оон, россия, китай, бразилия, индия, юар