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Минобороны Украины рассказало о проекте совместного с Турцией завода БПЛА - РИА Новости, 28.06.2022
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Минобороны Украины рассказало о проекте совместного с Турцией завода БПЛА
Минобороны Украины рассказало о проекте совместного с Турцией завода БПЛА - РИА Новости, 28.06.2022
Минобороны Украины рассказало о проекте совместного с Турцией завода БПЛА
Министерства обороны Украины и Турции продолжают работу над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине, сообщил РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:37
2022-06-28T15:45
в мире
украина
турция
алексей резников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерства обороны Украины и Турции продолжают работу над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине, сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников."Достигнуты принципиальные договоренности по строительству совместного завода по производству байрактаров на Украине. Сейчас продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - написал Резников на своей странице в соцсетях.По его словам, "планы Украины по приобретению байрактаров тоже масштабные". Он отметил, что с 24 февраля украинским военным передано до 50 ударных БПЛА, еще несколько должны поступить в июле.
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в мире, украина, турция, алексей резников
15:37 28.06.2022 (обновлено: 15:45 28.06.2022)
 
Минобороны Украины рассказало о проекте совместного с Турцией завода БПЛА

Министр обороны Украины Резников: Киев и Анкара разрабатывают проект завода БПЛА

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министерства обороны Украины и Турции продолжают работу над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине, сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.
"Достигнуты принципиальные договоренности по строительству совместного завода по производству байрактаров на Украине. Сейчас продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - написал Резников на своей странице в соцсетях.
По его словам, "планы Украины по приобретению байрактаров тоже масштабные". Он отметил, что с 24 февраля украинским военным передано до 50 ударных БПЛА, еще несколько должны поступить в июле.
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