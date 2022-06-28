https://ria.ru/20220628/beglov-1798687456.html

Беглов заявил, что надежды Запада на спад экономики России не оправдались

Беглов заявил, что надежды Запада на спад экономики России не оправдались - РИА Новости, 28.06.2022

Беглов заявил, что надежды Запада на спад экономики России не оправдались

Надежды западных стран на то, что в России начнется спад в экономике, не оправдались, потенциал для развития производственного сектора Петербурга не исчерпан,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:39

2022-06-28T13:39

2022-06-28T13:39

экономика

цены на нефть

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Надежды западных стран на то, что в России начнется спад в экономике, не оправдались, потенциал для развития производственного сектора Петербурга не исчерпан, заявил губернатор города Александр Беглов."Сегодня промышленность испытывает санкционное давление. Но я хочу отметить, что надежды западных стран на то, что у нас начнется спад, не оправдались. Мы даже нашли такие непростые решения с нашим автопромом, с тремя иностранными компаниями. Тоже есть варианты решения этого вопроса. Сейчас не буду их озвучивать", - сказал Беглов на заседании городского правительства.Губернатор отметил, что промышленность Петербурга в настоящее время сохраняет высокие темпы роста."Это говорит о том, что мы выбрали правильные векторы развития и точки роста. Мы получили солидный опыт. Это касается не только промышленности, но и малого и среднего бизнеса… Потенциал для развития производственного сектора не исчерпан. Необходимо продолжать работу по всем направлениям промышленной политики Санкт-Петербурга… Нам будет над чем поработать", - сказал губернатор.Он также отметил, что предприятия Петербурга продолжают выполнять госзаказ. "Хотел бы обратить внимание, что на верфях Санкт-Петербурга строится 51 корабль и судно. Это хороший заказ. Его нужно продолжать. Есть еще ряд предложений, чтобы увеличить госзаказ. Поэтому над этим работаем. Нам 2023 год очень важен", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798419699.html

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экономика, цены на нефть, санкт-петербург, александр беглов