https://ria.ru/20220628/bam-1798607973.html

В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа

В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа - РИА Новости, 28.06.2022

В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа

Масштабный ремонт школ, больниц, Домов культуры, жилых домов и дорог перед 50-летним юбилеем БАМа пройдет в Тынде и притрассовых поселках в Амурской области,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:57

2022-06-28T08:57

2022-06-28T11:19

общество

тында

селемджинский район

байкало-амурская магистраль

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Масштабный ремонт школ, больниц, Домов культуры, жилых домов и дорог перед 50-летним юбилеем БАМа пройдет в Тынде и притрассовых поселках в Амурской области, сообщает правительство региона.Подготовку к празднованию полувекового юбилея БАМа обсудили на заседании организационного комитета под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова."БАМ для Амурской области – не просто железная дорога, это стройка, которая в свое время дала нашему региону серьезный приток населения и толчок к развитию всех северных территорий. Перед 50-летним юбилеем в Тынде и притрассовых поселках пройдут масштабные ремонты школ, больниц, Домов культуры, а также жилых домов и дорог. Так, например, в Тынде планируем построить два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтировать центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и многое другое", - приводятся слова Орлова в сообщении.В Тынде, Тындинском округе, Зейском и Сковородинском районах планируют отремонтировать школы и пришкольные стадионы. В 2022 году на эти цели направят свыше 180 миллионов рублей.В притрассовых поселках БАМа Маревый, Дипкун, Ларба, Тутаул и Хорогочи Тындинского района планируется отремонтировать крыши и спортивные залы в школах. В Зейском районе оснастят компьютерным оборудованием, проведут капремонт стадиона и здания Верхнезейской школы, заменят окна в Огоронской и Тунгалинской школах. Рассматривается вопрос капремонта здания и спортивного поля Февральской школы, а также капремонт спортзала в Исинской школе Селемджинского района.Праздновать юбилей БАМа в 2024 году начнут со стыковки двух "эстафетных" поездов из Хабаровска и Иркутска. На привокзальной площади Тынды пройдет торжественный митинг. В Тындинском муниципальном округе, Зейском и Селемджинском районах пройдут гала-концерт, встречи эстафетных поездов с почетными гостями и ветеранами из Хабаровска и Иркутска, торжественные собрания с вручением государственных и ведомственных наград, культурная и спортивная программы.Основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали пришелся на 1974-1984 годы. Президент России Владимир Путин в январе поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа.

https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html

https://realty.ria.ru/20220621/bam-1796929633.html

тында

селемджинский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тында, селемджинский район, байкало-амурская магистраль