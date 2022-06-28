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В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа - РИА Новости, 28.06.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220628/bam-1798607973.html
В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа
В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа - РИА Новости, 28.06.2022
В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа
Масштабный ремонт школ, больниц, Домов культуры, жилых домов и дорог перед 50-летним юбилеем БАМа пройдет в Тынде и притрассовых поселках в Амурской области,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:57
2022-06-28T11:19
общество
тында
селемджинский район
байкало-амурская магистраль
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Масштабный ремонт школ, больниц, Домов культуры, жилых домов и дорог перед 50-летним юбилеем БАМа пройдет в Тынде и притрассовых поселках в Амурской области, сообщает правительство региона.Подготовку к празднованию полувекового юбилея БАМа обсудили на заседании организационного комитета под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова."БАМ для Амурской области – не просто железная дорога, это стройка, которая в свое время дала нашему региону серьезный приток населения и толчок к развитию всех северных территорий. Перед 50-летним юбилеем в Тынде и притрассовых поселках пройдут масштабные ремонты школ, больниц, Домов культуры, а также жилых домов и дорог. Так, например, в Тынде планируем построить два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтировать центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и многое другое", - приводятся слова Орлова в сообщении.В Тынде, Тындинском округе, Зейском и Сковородинском районах планируют отремонтировать школы и пришкольные стадионы. В 2022 году на эти цели направят свыше 180 миллионов рублей.В притрассовых поселках БАМа Маревый, Дипкун, Ларба, Тутаул и Хорогочи Тындинского района планируется отремонтировать крыши и спортивные залы в школах. В Зейском районе оснастят компьютерным оборудованием, проведут капремонт стадиона и здания Верхнезейской школы, заменят окна в Огоронской и Тунгалинской школах. Рассматривается вопрос капремонта здания и спортивного поля Февральской школы, а также капремонт спортзала в Исинской школе Селемджинского района.Праздновать юбилей БАМа в 2024 году начнут со стыковки двух "эстафетных" поездов из Хабаровска и Иркутска. На привокзальной площади Тынды пройдет торжественный митинг. В Тындинском муниципальном округе, Зейском и Селемджинском районах пройдут гала-концерт, встречи эстафетных поездов с почетными гостями и ветеранами из Хабаровска и Иркутска, торжественные собрания с вручением государственных и ведомственных наград, культурная и спортивная программы.Основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали пришелся на 1974-1984 годы. Президент России Владимир Путин в январе поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа.
https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html
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общество, тында, селемджинский район, байкало-амурская магистраль
08:57 28.06.2022 (обновлено: 11:19 28.06.2022)
 
В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа

Масштабный ремонт школ и дорог пройдет в Тынде и поселках вдоль трассы перед 50-летием БАМ

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкГород Тында – столица БАМа
Город Тында – столица БАМа - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Масштабный ремонт школ, больниц, Домов культуры, жилых домов и дорог перед 50-летним юбилеем БАМа пройдет в Тынде и притрассовых поселках в Амурской области, сообщает правительство региона.
Подготовку к празднованию полувекового юбилея БАМа обсудили на заседании организационного комитета под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова.
Байкало-Амурская магистраль. 1982 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля 2021, 11:25Амурская область
В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа
"БАМ для Амурской области – не просто железная дорога, это стройка, которая в свое время дала нашему региону серьезный приток населения и толчок к развитию всех северных территорий. Перед 50-летним юбилеем в Тынде и притрассовых поселках пройдут масштабные ремонты школ, больниц, Домов культуры, а также жилых домов и дорог. Так, например, в Тынде планируем построить два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтировать центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и многое другое", - приводятся слова Орлова в сообщении.
В Тынде, Тындинском округе, Зейском и Сковородинском районах планируют отремонтировать школы и пришкольные стадионы. В 2022 году на эти цели направят свыше 180 миллионов рублей.
В притрассовых поселках БАМа Маревый, Дипкун, Ларба, Тутаул и Хорогочи Тындинского района планируется отремонтировать крыши и спортивные залы в школах. В Зейском районе оснастят компьютерным оборудованием, проведут капремонт стадиона и здания Верхнезейской школы, заменят окна в Огоронской и Тунгалинской школах. Рассматривается вопрос капремонта здания и спортивного поля Февральской школы, а также капремонт спортзала в Исинской школе Селемджинского района.
Строительство и реконструкция моста через реку Кованта в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 09:20
В Приамурье начали строить вторые пути БАМ на участке Пурикан-Тында
Праздновать юбилей БАМа в 2024 году начнут со стыковки двух "эстафетных" поездов из Хабаровска и Иркутска. На привокзальной площади Тынды пройдет торжественный митинг. В Тындинском муниципальном округе, Зейском и Селемджинском районах пройдут гала-концерт, встречи эстафетных поездов с почетными гостями и ветеранами из Хабаровска и Иркутска, торжественные собрания с вручением государственных и ведомственных наград, культурная и спортивная программы.
Основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали пришелся на 1974-1984 годы. Президент России Владимир Путин в январе поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа.
 
Амурская областьОбществоТындаСелемджинский районБайкало-Амурская магистраль
 
 
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