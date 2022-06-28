08:57 28.06.2022 (обновлено: 11:19 28.06.2022)
В Приамурье пройдет масштабный ремонт школ и дорог накануне 50-летия БАМа
Масштабный ремонт школ и дорог пройдет в Тынде и поселках вдоль трассы перед 50-летием БАМ
Город Тында – столица БАМа. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Масштабный ремонт школ, больниц, Домов культуры, жилых домов и дорог перед 50-летним юбилеем БАМа пройдет в Тынде и притрассовых поселках в Амурской области, сообщает правительство региона.
Подготовку к празднованию полувекового юбилея БАМа обсудили на заседании организационного комитета под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова.
"БАМ для Амурской области – не просто железная дорога, это стройка, которая в свое время дала нашему региону серьезный приток населения и толчок к развитию всех северных территорий. Перед 50-летним юбилеем в Тынде и притрассовых поселках пройдут масштабные ремонты школ, больниц, Домов культуры, а также жилых домов и дорог. Так, например, в Тынде планируем построить два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтировать центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и многое другое", - приводятся слова Орлова в сообщении.
В Тынде, Тындинском округе, Зейском и Сковородинском районах планируют отремонтировать школы и пришкольные стадионы. В 2022 году на эти цели направят свыше 180 миллионов рублей.
В притрассовых поселках БАМа Маревый, Дипкун, Ларба, Тутаул и Хорогочи Тындинского района планируется отремонтировать крыши и спортивные залы в школах. В Зейском районе оснастят компьютерным оборудованием, проведут капремонт стадиона и здания Верхнезейской школы, заменят окна в Огоронской и Тунгалинской школах. Рассматривается вопрос капремонта здания и спортивного поля Февральской школы, а также капремонт спортзала в Исинской школе Селемджинского района.
Праздновать юбилей БАМа в 2024 году начнут со стыковки двух "эстафетных" поездов из Хабаровска и Иркутска. На привокзальной площади Тынды пройдет торжественный митинг. В Тындинском муниципальном округе, Зейском и Селемджинском районах пройдут гала-концерт, встречи эстафетных поездов с почетными гостями и ветеранами из Хабаровска и Иркутска, торжественные собрания с вручением государственных и ведомственных наград, культурная и спортивная программы.
Основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали пришелся на 1974-1984 годы. Президент России Владимир Путин в январе поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа.