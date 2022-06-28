https://ria.ru/20220628/avtoprom-1798659361.html
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома - РИА Новости, 28.06.2022
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома
Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:20
2022-06-28T12:20
2022-06-28T12:20
экономика
авто
виталий милонов
денис мантуров
совет федерации рф
иван абрамов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698440_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_be2c34d043be2faf3eb5ca9b1e41841f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать российские автомобили. Текст письма есть в распоряжении RT. По мнению Милонова, стоит задуматься и над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новых российских машин."Любые стимулирующие меры, которые направлены на поддержку автопрома РФ, поддерживаю", - сказал Абрамов РИА Новости. Вместе с тем, он подчеркнул, что нужно обеспечить предложение, и "на это должны быть направлены все наши силы, чтобы возобновить (полноценное) производство автомобилей на территории России".По мнению законодателя, у нас есть все возможности, чтобы сделать наши машины конкурентоспособными. На переходный период недостающие комплектующие можно заказывать у других стран, полагает он. "Основная задача, и ее никто не отменял, - у нас должен быть свой автопром, свои заводы, свои запчасти", - отметил он.Поддерживает сенатор и стимулирующие меры для приобретения российских автомобилей. Так, по его мнению, возможен опыт регионов при приобретении первой автомашины, субсидии на покупку машин можно предоставлять молодым семьям, а также многодетным семьям. "Комплекс мер даст толчок к развитию отечественного автопрома", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html
https://ria.ru/20220617/avtomobili-1796356647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698440_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_d3358a12b6b8fde17db86b564349825b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, виталий милонов, денис мантуров, совет федерации рф, иван абрамов
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома
Сенатор Абрамов призвал поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов
направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову
с предложением освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать российские автомобили. Текст письма есть в распоряжении RT. По мнению Милонова, стоит задуматься и над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новых российских машин.
"Любые стимулирующие меры, которые направлены на поддержку автопрома РФ, поддерживаю", - сказал Абрамов РИА Новости. Вместе с тем, он подчеркнул, что нужно обеспечить предложение, и "на это должны быть направлены все наши силы, чтобы возобновить (полноценное) производство автомобилей на территории России".
По мнению законодателя, у нас есть все возможности, чтобы сделать наши машины конкурентоспособными. На переходный период недостающие комплектующие можно заказывать у других стран, полагает он. "Основная задача, и ее никто не отменял, - у нас должен быть свой автопром, свои заводы, свои запчасти", - отметил он.
Поддерживает сенатор и стимулирующие меры для приобретения российских автомобилей. Так, по его мнению, возможен опыт регионов при приобретении первой автомашины, субсидии на покупку машин можно предоставлять молодым семьям, а также многодетным семьям. "Комплекс мер даст толчок к развитию отечественного автопрома", - считает парламентарий.