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В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома - РИА Новости, 28.06.2022
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В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома - РИА Новости, 28.06.2022
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома
Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:20
2022-06-28T12:20
экономика
авто
виталий милонов
денис мантуров
совет федерации рф
иван абрамов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать российские автомобили. Текст письма есть в распоряжении RT. По мнению Милонова, стоит задуматься и над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новых российских машин."Любые стимулирующие меры, которые направлены на поддержку автопрома РФ, поддерживаю", - сказал Абрамов РИА Новости. Вместе с тем, он подчеркнул, что нужно обеспечить предложение, и "на это должны быть направлены все наши силы, чтобы возобновить (полноценное) производство автомобилей на территории России".По мнению законодателя, у нас есть все возможности, чтобы сделать наши машины конкурентоспособными. На переходный период недостающие комплектующие можно заказывать у других стран, полагает он. "Основная задача, и ее никто не отменял, - у нас должен быть свой автопром, свои заводы, свои запчасти", - отметил он.Поддерживает сенатор и стимулирующие меры для приобретения российских автомобилей. Так, по его мнению, возможен опыт регионов при приобретении первой автомашины, субсидии на покупку машин можно предоставлять молодым семьям, а также многодетным семьям. "Комплекс мер даст толчок к развитию отечественного автопрома", - считает парламентарий.
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экономика, авто, виталий милонов, денис мантуров, совет федерации рф, иван абрамов
12:20 28.06.2022
 
В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома

Сенатор Абрамов призвал поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать российские автомобили. Текст письма есть в распоряжении RT. По мнению Милонова, стоит задуматься и над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новых российских машин.
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"Любые стимулирующие меры, которые направлены на поддержку автопрома РФ, поддерживаю", - сказал Абрамов РИА Новости. Вместе с тем, он подчеркнул, что нужно обеспечить предложение, и "на это должны быть направлены все наши силы, чтобы возобновить (полноценное) производство автомобилей на территории России".
По мнению законодателя, у нас есть все возможности, чтобы сделать наши машины конкурентоспособными. На переходный период недостающие комплектующие можно заказывать у других стран, полагает он. "Основная задача, и ее никто не отменял, - у нас должен быть свой автопром, свои заводы, свои запчасти", - отметил он.
Поддерживает сенатор и стимулирующие меры для приобретения российских автомобилей. Так, по его мнению, возможен опыт регионов при приобретении первой автомашины, субсидии на покупку машин можно предоставлять молодым семьям, а также многодетным семьям. "Комплекс мер даст толчок к развитию отечественного автопрома", - считает парламентарий.
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ЭкономикаАвтоВиталий МилоновДенис МантуровСовет Федерации РФИван Абрамов
 
 
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