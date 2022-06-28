https://ria.ru/20220628/avtoprom-1798659361.html

В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома

В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома - РИА Новости, 28.06.2022

В Совфеде призвали поддерживать стимулирующие меры для развития автопрома

Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:20

2022-06-28T12:20

2022-06-28T12:20

экономика

авто

виталий милонов

денис мантуров

совет федерации рф

иван абрамов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нужно поддерживать любые стимулирующие меры, которые направлены на развитие отечественного автопрома, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать российские автомобили. Текст письма есть в распоряжении RT. По мнению Милонова, стоит задуматься и над повторным введением программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий (сертификатов) для покупки новых российских машин."Любые стимулирующие меры, которые направлены на поддержку автопрома РФ, поддерживаю", - сказал Абрамов РИА Новости. Вместе с тем, он подчеркнул, что нужно обеспечить предложение, и "на это должны быть направлены все наши силы, чтобы возобновить (полноценное) производство автомобилей на территории России".По мнению законодателя, у нас есть все возможности, чтобы сделать наши машины конкурентоспособными. На переходный период недостающие комплектующие можно заказывать у других стран, полагает он. "Основная задача, и ее никто не отменял, - у нас должен быть свой автопром, свои заводы, свои запчасти", - отметил он.Поддерживает сенатор и стимулирующие меры для приобретения российских автомобилей. Так, по его мнению, возможен опыт регионов при приобретении первой автомашины, субсидии на покупку машин можно предоставлять молодым семьям, а также многодетным семьям. "Комплекс мер даст толчок к развитию отечественного автопрома", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html

https://ria.ru/20220617/avtomobili-1796356647.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, виталий милонов, денис мантуров, совет федерации рф, иван абрамов