17:48 28.06.2022 (обновлено: 18:14 28.06.2022)
В Петербурге суд арестовал мужчину, ранившего ракетницей прохожую
В Петербурге суд арестовал мужчину, ранившего ракетницей прохожую около Казанского собора
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, который выстрелил из сигнальной ракетницы у Казанского собора в Петербурге и ранил женщину, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рамиса Зиверса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
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По данным полиции, накануне в Санкт-Петербурге 41-летний уроженец Вологодской области запустил сигнальную ракетницу, которая попала в проходящую мимо 60-летнюю женщину. Женщина получила ранение и была госпитализирована в реанимацию. Инцидент произошел около Казанского собора, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По данным пресс-службы судов, Зиверс также подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "д" ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Срок меры пресечения в виде заключения под стражу избран судом по 25 августа.