https://ria.ru/20220628/arest-1798818150.html

В Петербурге суд арестовал мужчину, ранившего ракетницей прохожую

В Петербурге суд арестовал мужчину, ранившего ракетницей прохожую - РИА Новости, 28.06.2022

В Петербурге суд арестовал мужчину, ранившего ракетницей прохожую

Мужчина, который выстрелил из сигнальной ракетницы у Казанского собора в Петербурге и ранил женщину, арестован на два месяца, сообщили в объединенной... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:48

2022-06-28T17:48

2022-06-28T18:14

россия

происшествия

санкт-петербург

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, который выстрелил из сигнальной ракетницы у Казанского собора в Петербурге и ранил женщину, арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рамиса Зиверса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.По данным полиции, накануне в Санкт-Петербурге 41-летний уроженец Вологодской области запустил сигнальную ракетницу, которая попала в проходящую мимо 60-летнюю женщину. Женщина получила ранение и была госпитализирована в реанимацию. Инцидент произошел около Казанского собора, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.По данным пресс-службы судов, Зиверс также подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "д" ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Срок меры пресечения в виде заключения под стражу избран судом по 25 августа.

https://ria.ru/20211230/strelba-1766137324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, вологодская область