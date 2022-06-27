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Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала года

Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала года - РИА Новости, 27.06.2022

Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала года

Воздух прогрелся выше плюс 33 градусов в Новой Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:09

2022-06-27T16:09

2022-06-27T16:47

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздух прогрелся выше плюс 33 градусов в Новой Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве - самый жаркий день в текущем сезоне. На 15.00 на ВДНХ фиксировалось плюс 31,6 градуса, в Тушино - плюс 32,7, на Балчуге - плюс 32,6, в Немчиновке в Новой Москве - плюс 33,1", - сказал Тишковец.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец