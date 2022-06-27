https://ria.ru/20220627/zelenskiy-1798417820.html

Зеленский надеется на окончание военных действий на Украине до начала зимы

Зеленский надеется на окончание военных действий на Украине до начала зимы - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский надеется на окончание военных действий на Украине до начала зимы

Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки", что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:49

2022-06-27T13:49

2022-06-27T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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германия

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки", что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС.Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами G7 в понедельник."Зеленский заявил лидерам "Большой семерки", что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года до наступления зимы", - говорится в сообщении.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220627/yaponiya-1798414547.html

https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796976089.html

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