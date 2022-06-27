https://ria.ru/20220627/yarovaya-1798523718.html
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня - РИА Новости, 27.06.2022
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня
Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня подведет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:23
2022-06-27T18:23
2022-06-27T18:28
ирина яровая
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня подведет предварительные итоги работы комиссии, рассказал журналистам источник в Госдуме."Совет решил предоставить Ирине Яровой слово на пленарном заседании 30 июня для подведения предварительных итогов работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - уточнил источник.
https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798491254.html
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ирина яровая
18:23 27.06.2022 (обновлено: 18:28 27.06.2022)
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня
Источник в Госдуме: Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня