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Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня - РИА Новости, 27.06.2022
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Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня - РИА Новости, 27.06.2022
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня
Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня подведет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:23
2022-06-27T18:28
ирина яровая
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня подведет предварительные итоги работы комиссии, рассказал журналистам источник в Госдуме."Совет решил предоставить Ирине Яровой слово на пленарном заседании 30 июня для подведения предварительных итогов работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - уточнил источник.
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ирина яровая
18:23 27.06.2022 (обновлено: 18:28 27.06.2022)
 
Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня

Источник в Госдуме: Яровая подведет итоги работы комиссии по лабораториям 30 июня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на ПМЭФ-2022
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на ПМЭФ-2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня подведет предварительные итоги работы комиссии, рассказал журналистам источник в Госдуме.
"Совет решил предоставить Ирине Яровой слово на пленарном заседании 30 июня для подведения предварительных итогов работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - уточнил источник.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя
 
Ирина Яровая
 
 
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