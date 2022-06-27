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Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости, 27.06.2022
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Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд
Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости, 27.06.2022
Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд
Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:14
2022-06-27T15:14
происшествия
свердловская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы.Ранее СМИ сообщили, что пожилой мужчина пытался распилить снаряд. В результате тот взорвался, мужчина погиб. "Да, инцидент такой есть. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали в администрации на просьбу подтвердить информацию о взрыве.От дальнейших комментариев в мэрии отказались и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. В СУСК по Свердловской области, ГУМВД и ГУМЧС региона не стали комментировать инцидент.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, великая отечественная война (1941-1945)
15:14 27.06.2022
 
Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд

В Свердловской области снаряд взорвался при попытке его распилить, мужчина погиб

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы.
Ранее СМИ сообщили, что пожилой мужчина пытался распилить снаряд. В результате тот взорвался, мужчина погиб. "Да, инцидент такой есть. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали в администрации на просьбу подтвердить информацию о взрыве.
От дальнейших комментариев в мэрии отказались и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. В СУСК по Свердловской области, ГУМВД и ГУМЧС региона не стали комментировать инцидент.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
 
ПроисшествияСвердловская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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