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Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд
Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости, 27.06.2022
Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд
Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:14
2022-06-27T15:14
2022-06-27T15:14
происшествия
свердловская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы.Ранее СМИ сообщили, что пожилой мужчина пытался распилить снаряд. В результате тот взорвался, мужчина погиб. "Да, инцидент такой есть. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали в администрации на просьбу подтвердить информацию о взрыве.От дальнейших комментариев в мэрии отказались и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. В СУСК по Свердловской области, ГУМВД и ГУМЧС региона не стали комментировать инцидент.
https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, великая отечественная война (1941-1945)
Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд
В Свердловской области снаряд взорвался при попытке его распилить, мужчина погиб