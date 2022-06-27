https://ria.ru/20220627/vzryv-1798456887.html

Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд

Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд - РИА Новости, 27.06.2022

Житель Свердловской области подорвался при попытке распилить снаряд

Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:14

2022-06-27T15:14

2022-06-27T15:14

происшествия

свердловская область

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Снаряд взорвался под Верхней Пышмой в Свердловской области при попытке его распилить, подтвердили РИА Новости в понедельник в мэрии Верхней Пышмы.Ранее СМИ сообщили, что пожилой мужчина пытался распилить снаряд. В результате тот взорвался, мужчина погиб. "Да, инцидент такой есть. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали в администрации на просьбу подтвердить информацию о взрыве.От дальнейших комментариев в мэрии отказались и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. В СУСК по Свердловской области, ГУМВД и ГУМЧС региона не стали комментировать инцидент.

https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, свердловская область, великая отечественная война (1941-1945)