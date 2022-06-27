https://ria.ru/20220627/vospitanie-1798457327.html

Голикова анонсировала введение рабочих программ воспитания во всех школах

Голикова анонсировала введение рабочих программ воспитания во всех школах - РИА Новости, 27.06.2022

Голикова анонсировала введение рабочих программ воспитания во всех школах

В 2022 году во всех образовательных организациях будут внедрены рабочие программы воспитания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:14

2022-06-27T15:14

2022-06-27T15:19

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В 2022 году во всех образовательных организациях будут внедрены рабочие программы воспитания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."С 2021 года стартовал федеральный проект "Патриотическое воспитание" в составе национального проекта "Образование". Уже по итогам 21 года более чем в 92% школ и коллежей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97% школьников и 88% студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".Голикова добавила, что внедряется институт советников, а также должность директора по воспитанию, чтобы помочь педагогам. Нормативно-правовая база для этого подготовлена."Ежегодно не менее 2,5 тысячи специалистов бесплатно обучаются на базе специально созданного центра в "Артеке". Есть первые результаты. В 10 пилотных регионах, где был внедрен этот институт, все кандидаты в советники прошли серьезный конкурсный отбор. В этих регионах мы отмечаем возросшую вовлечённость школьников в общественно-полезную деятельность, родительской общественности в воспитательную повестку", - уточнила вице-премьер.

https://ria.ru/20220531/shkola-1792197399.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, татьяна голикова, социальный навигатор, сн_образование