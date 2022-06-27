15:14 27.06.2022 (обновлено: 15:19 27.06.2022)
Голикова анонсировала введение рабочих программ воспитания во всех школах
Голикова: в 2022 году в образовательных организациях введут рабочие программы воспитания
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В 2022 году во всех образовательных организациях будут внедрены рабочие программы воспитания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С 2021 года стартовал федеральный проект "Патриотическое воспитание" в составе национального проекта "Образование". Уже по итогам 21 года более чем в 92% школ и коллежей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97% школьников и 88% студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".
Голикова добавила, что внедряется институт советников, а также должность директора по воспитанию, чтобы помочь педагогам. Нормативно-правовая база для этого подготовлена.
"Ежегодно не менее 2,5 тысячи специалистов бесплатно обучаются на базе специально созданного центра в "Артеке". Есть первые результаты. В 10 пилотных регионах, где был внедрен этот институт, все кандидаты в советники прошли серьезный конкурсный отбор. В этих регионах мы отмечаем возросшую вовлечённость школьников в общественно-полезную деятельность, родительской общественности в воспитательную повестку", - уточнила вице-премьер.