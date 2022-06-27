https://ria.ru/20220627/vidodo-1798503673.html

Видодо посетит Киев перед переговорами с Путиным, заявил Ушаков

Видодо посетит Киев перед переговорами с Путиным, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022

Видодо посетит Киев перед переговорами с Путиным, заявил Ушаков

Президент Индонезии Джоко Видодо совершит краткосрочный визит в Киев перед тем, как прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, об... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:10

2022-06-27T17:10

2022-06-27T17:10

цены на нефть

джоко видодо

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо совершит краткосрочный визит в Киев перед тем, как прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."Видодо принимает участие сейчас в саммите "Семерки", затем в эти буквально дни и часы до Москвы он, как утверждают, совершит краткосрочный визит в Киев, а потом уже приедет к нам. И мы надеемся на конструктивный и содержательный разговор", - сказал Ушаков.Президент РФ Владимир Путин и глава Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Кремле 30 июня обсудят весь спектр вопросов, который планируется вынести на саммит "двадцатки", сообщил во время брифинга Ушаков."Ну, конечно, будет продолжен диалог по тем темам, которые затрагивались в беседе в апреле, ну и также по всему спектру вынесенных в Джакарте в повестку дня "двадцатки" вопросов", - сказал Ушаков.Он отметил, что, в частности, лидеры обсудят различные аспекты ситуации в мире с учетом украинского фактора, проблематику продовольственной безопасности и возможность увеличения экспорта российской агропромышленной продукции.Путин примет президента Индонезии после своего визита в Ашхабад, добавил Ушаков."Двадцать восьмого-двадцать девятого июля - рабочий визит в Таджикистан и участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде. Дальше, 30 июня, сразу после возвращения из Ашхабада президент будет принимать своего коллегу из Индонезии Джоко Видодо. Будет рабочий визит в контексте председательства Индонезии в "группе двадцати", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20220624/vstrecha-1797978461.html

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цены на нефть, джоко видодо, владимир путин, индонезия, ашхабад, киев