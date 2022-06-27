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Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники - РИА Новости, 27.06.2022
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Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники
Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники - РИА Новости, 27.06.2022
Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники
На лисичанском направлении уничтожен "заградотряд" из боевиков запрещенного в РФ украинского "Правого сектора", там же – иностранные наемники, причастные к... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:30
2022-06-27T23:57
в мире
справки
олаф шольц
даниил безсонов
михаил мизинцев
россия
луганская народная республика
правый сектор
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На лисичанском направлении уничтожен "заградотряд" из боевиков запрещенного в РФ украинского "Правого сектора", там же – иностранные наемники, причастные к пыткам российских солдат; на территории завода "Азот" в Северодонецке в ЛНР у украинских боевиков больше не осталось заложников; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад".Ход операцииЗа сутки российская авиация уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт", а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", обстреливавших Донецк и другие города в ДНР, сообщили в российском Минобороны.Кроме того, также по сообщению российского оборонного ведомства, за сутки армия России уничтожила 24 пункта управления украинскими войсками. Также, сообщили в МО, в районе населенного пункта Волчеяровка (находится под Лисичанском) был уничтожен "заградотряд" запрещенного в России украинского нацистского формирования "Правый сектор", который должен был удержать бегущих со своих позиций солдат Украины. На лисичанском направлении, как сообщили в Минобороны, украинские войска уже утратили управление.Помимо этого, по сообщению российского МО, недалеко от Лисичанска в ЛНР были уничтожены иностранные наемники из "грузинского легиона", причастные к истязаниям и зверским убийствам российских солдат.Украинские войска за все время потеряли погибшими более 50 тысяч человек – если брать всю линию фронта, еще более 150 тысяч человек могли быть ранены, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, Киев готов в качестве провокации взорвать Криворожскую ТЭС, после чего обвинить российские ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса.Освобожденные территорииРоссийские следователи обнаружили в Мариуполе тело мужчины, убитого украинскими военнослужащими из-за того, что у него в паспорте была отметка о пересечении границы с Крымом. По данным следствия, в конце февраля – начале марта двое украинских военных остановили мужчину в возрасте для проверки документов и обнаружили у него в паспорте соответствующую отметку: это стало основанием для задержания и последующего убийства мужчины. Тело было выкинуто за стену одного из укрепрайонов Мариуполя, найти его удалось по показаниям задержанных.За воскресенье из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" было эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР. По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого, а территория завода освобождена от украинских войск.Украинские военные были готовы совершить провокацию с подрывом нескольких цистерн с химикатами на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке, сообщил журналистам один из командиров чеченского подразделения "Ахмат", участвующий в зачистке предприятия. На территории предприятия находят большое количество взрывчатки, готовой к использованию, а также противогазы и химзащиту.Найдены доказательства подготовки аэропорта в Северодонецке в ЛНР под создание базы НАТО вблизи границ с Россией, там должны были быть развернуты "серьезные лагеря" - "по сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию", заявил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Марокко направило "определенные сигналы" в связи с осужденным в ДНР наемником из этой страны, запрос на общение был удовлетворен, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Жители освобожденных территорий Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава военно-гражданской администрации подконтрольного России Черниговского района Илона Щипенко. По ее словам, угрозы жители получают по телефону и через Telegram-каналы: некоторым людям угрожают ежедневно.Международная ситуацияКанцлер Германии Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях. Его высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов".Днем в социальных сетях и украинских СМИ появилась информация о пожаре в торговом центре в украинском Кременчуге якобы после обстрела. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации, знакомый с деталями данного плана.Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью, об этом, как сообщает телеканал NHK, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7 в Германии.Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Молдавии Майей Санду, сообщили в его пресс-службе. Как сообщила Санду в социальных сетях, официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу.Как писало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС, Зеленский на встрече с лидерами "Большой семерки" заявил, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html
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в мире, справки, олаф шольц, даниил безсонов, михаил мизинцев, россия, луганская народная республика, правый сектор, g7, нато
22:30 27.06.2022 (обновлено: 23:57 27.06.2022)
 
Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники

Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На лисичанском направлении уничтожен "заградотряд" из боевиков запрещенного в РФ украинского "Правого сектора", там же – иностранные наемники, причастные к пыткам российских солдат; на территории завода "Азот" в Северодонецке в ЛНР у украинских боевиков больше не осталось заложников; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад".

Ход операции

За сутки российская авиация уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт", а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", обстреливавших Донецк и другие города в ДНР, сообщили в российском Минобороны.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Кроме того, также по сообщению российского оборонного ведомства, за сутки армия России уничтожила 24 пункта управления украинскими войсками. Также, сообщили в МО, в районе населенного пункта Волчеяровка (находится под Лисичанском) был уничтожен "заградотряд" запрещенного в России украинского нацистского формирования "Правый сектор", который должен был удержать бегущих со своих позиций солдат Украины. На лисичанском направлении, как сообщили в Минобороны, украинские войска уже утратили управление.
Помимо этого, по сообщению российского МО, недалеко от Лисичанска в ЛНР были уничтожены иностранные наемники из "грузинского легиона", причастные к истязаниям и зверским убийствам российских солдат.
Украинские войска за все время потеряли погибшими более 50 тысяч человек – если брать всю линию фронта, еще более 150 тысяч человек могли быть ранены, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, Киев готов в качестве провокации взорвать Криворожскую ТЭС, после чего обвинить российские ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса.

Освобожденные территории

Российские следователи обнаружили в Мариуполе тело мужчины, убитого украинскими военнослужащими из-за того, что у него в паспорте была отметка о пересечении границы с Крымом. По данным следствия, в конце февраля – начале марта двое украинских военных остановили мужчину в возрасте для проверки документов и обнаружили у него в паспорте соответствующую отметку: это стало основанием для задержания и последующего убийства мужчины. Тело было выкинуто за стену одного из укрепрайонов Мариуполя, найти его удалось по показаниям задержанных.
За воскресенье из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" было эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР. По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого, а территория завода освобождена от украинских войск.
Украинские военные были готовы совершить провокацию с подрывом нескольких цистерн с химикатами на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке, сообщил журналистам один из командиров чеченского подразделения "Ахмат", участвующий в зачистке предприятия. На территории предприятия находят большое количество взрывчатки, готовой к использованию, а также противогазы и химзащиту.
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 21:44Специальная военная операция на Украине
Французский телеканал показал правду про Украину
Найдены доказательства подготовки аэропорта в Северодонецке в ЛНР под создание базы НАТО вблизи границ с Россией, там должны были быть развернуты "серьезные лагеря" - "по сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию", заявил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Марокко направило "определенные сигналы" в связи с осужденным в ДНР наемником из этой страны, запрос на общение был удовлетворен, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Жители освобожденных территорий Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава военно-гражданской администрации подконтрольного России Черниговского района Илона Щипенко. По ее словам, угрозы жители получают по телефону и через Telegram-каналы: некоторым людям угрожают ежедневно.

Международная ситуация

Канцлер Германии Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях. Его высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов".
Днем в социальных сетях и украинских СМИ появилась информация о пожаре в торговом центре в украинском Кременчуге якобы после обстрела. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.
США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации, знакомый с деталями данного плана.
Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью, об этом, как сообщает телеканал NHK, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7 в Германии.
Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Молдавии Майей Санду, сообщили в его пресс-службе. Как сообщила Санду в социальных сетях, официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу.
Как писало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС, Зеленский на встрече с лидерами "Большой семерки" заявил, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
 
В миреСправкиОлаф ШольцДаниил БезсоновМихаил МизинцевРоссияЛуганская Народная РеспубликаПравый секторG7НАТО
 
 
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