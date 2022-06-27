https://ria.ru/20220627/ukraina-1798579148.html

Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники

Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники - РИА Новости, 27.06.2022

Спецоперация, 27 июня: в ЛНР уничтожили пытавших российских солдат наемники

На лисичанском направлении уничтожен "заградотряд" из боевиков запрещенного в РФ украинского "Правого сектора", там же – иностранные наемники, причастные к... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:30

2022-06-27T22:30

2022-06-27T23:57

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. На лисичанском направлении уничтожен "заградотряд" из боевиков запрещенного в РФ украинского "Правого сектора", там же – иностранные наемники, причастные к пыткам российских солдат; на территории завода "Азот" в Северодонецке в ЛНР у украинских боевиков больше не осталось заложников; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад".Ход операцииЗа сутки российская авиация уничтожила три украинских взвода РСЗО "Град", взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт", а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", обстреливавших Донецк и другие города в ДНР, сообщили в российском Минобороны.Кроме того, также по сообщению российского оборонного ведомства, за сутки армия России уничтожила 24 пункта управления украинскими войсками. Также, сообщили в МО, в районе населенного пункта Волчеяровка (находится под Лисичанском) был уничтожен "заградотряд" запрещенного в России украинского нацистского формирования "Правый сектор", который должен был удержать бегущих со своих позиций солдат Украины. На лисичанском направлении, как сообщили в Минобороны, украинские войска уже утратили управление.Помимо этого, по сообщению российского МО, недалеко от Лисичанска в ЛНР были уничтожены иностранные наемники из "грузинского легиона", причастные к истязаниям и зверским убийствам российских солдат.Украинские войска за все время потеряли погибшими более 50 тысяч человек – если брать всю линию фронта, еще более 150 тысяч человек могли быть ранены, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, Киев готов в качестве провокации взорвать Криворожскую ТЭС, после чего обвинить российские ВС в создании энергетического и гуманитарного кризиса.Освобожденные территорииРоссийские следователи обнаружили в Мариуполе тело мужчины, убитого украинскими военнослужащими из-за того, что у него в паспорте была отметка о пересечении границы с Крымом. По данным следствия, в конце февраля – начале марта двое украинских военных остановили мужчину в возрасте для проверки документов и обнаружили у него в паспорте соответствующую отметку: это стало основанием для задержания и последующего убийства мужчины. Тело было выкинуто за стену одного из укрепрайонов Мариуполя, найти его удалось по показаниям задержанных.За воскресенье из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" было эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР. По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого, а территория завода освобождена от украинских войск.Украинские военные были готовы совершить провокацию с подрывом нескольких цистерн с химикатами на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке, сообщил журналистам один из командиров чеченского подразделения "Ахмат", участвующий в зачистке предприятия. На территории предприятия находят большое количество взрывчатки, готовой к использованию, а также противогазы и химзащиту.Найдены доказательства подготовки аэропорта в Северодонецке в ЛНР под создание базы НАТО вблизи границ с Россией, там должны были быть развернуты "серьезные лагеря" - "по сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию", заявил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Марокко направило "определенные сигналы" в связи с осужденным в ДНР наемником из этой страны, запрос на общение был удовлетворен, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Жители освобожденных территорий Запорожской области получают угрозы от жителей Украины, рассказала РИА Новости глава военно-гражданской администрации подконтрольного России Черниговского района Илона Щипенко. По ее словам, угрозы жители получают по телефону и через Telegram-каналы: некоторым людям угрожают ежедневно.Международная ситуацияКанцлер Германии Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией "нет пути назад" с 24 февраля, а конфликт на Украине означает глубокий разрыв в международных отношениях. Его высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Ситуация на Украине" - результат провокационной и подрывной политики западных режимов".Днем в социальных сетях и украинских СМИ появилась информация о пожаре в торговом центре в украинском Кременчуге якобы после обстрела. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации, знакомый с деталями данного плана.Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью, об этом, как сообщает телеканал NHK, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7 в Германии.Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Молдавии Майей Санду, сообщили в его пресс-службе. Как сообщила Санду в социальных сетях, официальный Кишинев обеспечит коридор для транспортировки грузов из Украины в Европу.Как писало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС, Зеленский на встрече с лидерами "Большой семерки" заявил, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html

https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html

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в мире, справки, олаф шольц, даниил безсонов, михаил мизинцев, россия, луганская народная республика, правый сектор, g7, нато