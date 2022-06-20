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Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе - РИА Новости, 20.06.2022
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
В Мариуполе остается значительное количество взрывоопасных предметов, для борьбы с ними в город привлекли специалистов Международного противоминного центра... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:38
2022-06-20T12:38
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специальная военная операция на украине
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В Мариуполе остается значительное количество взрывоопасных предметов, для борьбы с ними в город привлекли специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.
мариуполь
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фото, фото, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, азовсталь
12:38 20.06.2022
 

Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе

Читать ria.ru в
В Мариуполе остается значительное количество взрывоопасных предметов, для борьбы с ними в город привлекли специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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