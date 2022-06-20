https://ria.ru/20220620/azovstal-1796681091.html

Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе

Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе - РИА Новости, 20.06.2022

Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе

В Мариуполе остается значительное количество взрывоопасных предметов, для борьбы с ними в город привлекли специалистов Международного противоминного центра... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:38

2022-06-20T12:38

2022-06-20T12:38

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

днр

ситуация в днр и лнр

лнр

азовсталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796677659_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_a414e622b638c0137f2e4fcbb8266191.jpg

В Мариуполе остается значительное количество взрывоопасных предметов, для борьбы с ними в город привлекли специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

азовсталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, азовсталь