https://ria.ru/20220627/ukraina-1798368244.html

В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину

В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину - РИА Новости, 27.06.2022

В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину

Поставка систем противоракетной обороны средней и большей дальности вынудит Россию наносить удары по логистическим цепям доставки систем и пунктам... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:56

2022-06-27T11:56

2022-06-27T11:56

специальная военная операция на украине

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сша

украина

олег морозов

госдума рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поставка систем противоракетной обороны средней и большей дальности вынудит Россию наносить удары по логистическим цепям доставки систем и пунктам развёртывания, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщали, что США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности.По его словам, американские системы ПРО сильно уступают российскому вооружению, а против российских современных высокоточных ракет практически неэффективны."Американские системы ПРО по всем оценкам уступают С400 и тем более С500. Против российских современных высокоточных ракет они бессильны", - добавил он.

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, олег морозов, госдума рф