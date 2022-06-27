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В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798368244.html
В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину
В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину - РИА Новости, 27.06.2022
В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину
Поставка систем противоракетной обороны средней и большей дальности вынудит Россию наносить удары по логистическим цепям доставки систем и пунктам... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:56
2022-06-27T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
олег морозов
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поставка систем противоракетной обороны средней и большей дальности вынудит Россию наносить удары по логистическим цепям доставки систем и пунктам развёртывания, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщали, что США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности.По его словам, американские системы ПРО сильно уступают российскому вооружению, а против российских современных высокоточных ракет практически неэффективны."Американские системы ПРО по всем оценкам уступают С400 и тем более С500. Против российских современных высокоточных ракет они бессильны", - добавил он.
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в мире, сша, украина, олег морозов, госдума рф
11:56 27.06.2022
 
В Госдуме предупредили о последствиях поставки США систем ПРО на Украину

Депутат Морозов: поставка США систем ПРО Киеву вынудит Россию наносить удары по логистике

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поставка систем противоракетной обороны средней и большей дальности вынудит Россию наносить удары по логистическим цепям доставки систем и пунктам развёртывания, сообщил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщали, что США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности.
"Для нас это ещё одна цель. Но недооценивать этот факт нельзя. И это вынудит нас наносить упреждающие удары по логистике доставки ПРО и точкам развёртывания", - отметил Морозов.
По его словам, американские системы ПРО сильно уступают российскому вооружению, а против российских современных высокоточных ракет практически неэффективны.
"Американские системы ПРО по всем оценкам уступают С400 и тем более С500. Против российских современных высокоточных ракет они бессильны", - добавил он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
02:53
В США назвали конечную цель игры против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаОлег МорозовГосдума РФ
 
 
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