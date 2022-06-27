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СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности - РИА Новости, 27.06.2022

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности

Официальный Вашингтон планирует на текущей неделе объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T04:36

2022-06-27T04:36

2022-06-27T13:44

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Официальный Вашингтон планирует на текущей неделе объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности. Соответствующую информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.Собеседник телеканала сообщил, что, помимо систем ПРО, США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары."Пока это будет необходимо"Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен."Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется", — сказал он в своем выступлении перед журналистами.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине. Она получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, две тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".При этом, как сообщал Рейтер, США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.За время президентства Джо Байдена Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля — даты начала российской военной спецоперации.Два "пути"Поставляемое Западом Украине вооружение или будет уничтожено, или станет трофеем российских военных, заявил ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.По его мнению, средства, выделенные правительством США на поддержку Киева, могли быть потрачены на решение внутренних американских проблем, но вместо этого они затеряются на Украине.Спецоперация на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html

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украина, сша, министерство обороны сша, нато, в мире